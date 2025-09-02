El Gobieno prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan grabaciones de Karina Milei

El Gobieno prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

El fallo prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones realizadas en la Casa Rosada.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal “una operación de inteligencia ilegal” tras la reciente difusión de los audios en los que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, sostuvo.

En la misma línea, amplió: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, concluyó el funcionario.

Tras la denuncia del Gobierno, la Justicia ordenó que dejen difundirse los audios de la secretaria general de la Presidencia. El fallo prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones realizadas en la Casa Rosada.

“Considero que corresponde admitir la protección cautelar requerida con el alcance que se establece a continuación. Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”, indica el documento que compartió Adorni en redes sociales.

Al respecto, el portavoz agregó: “La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.