El piloto argentino completó una buena carrera, superó a su compañero y quedó al borde de los puntos.

En el Circuit Zandvoort se corrió el Gran Premio de Países Bajos, la décimoquinta carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Oscar Piastri ganó de punta a punta, mientras que el argentino Franco Colapinto completó su mejor performance al terminar 11°.

Así terminó el GP de Países Bajos

Oscar Piastri -McLaren

Max Verstappen -Red Bull

Isack Hadjar -VCARB

George Russell -Mercedes

Alex Albon -Williams

Oliver Bearman -Haas

Lance Stroll -Aston Martin

Fernando Alonso -Aston Martin

Yuki Tsunoda -Red Bull

Esteban Ocon -Haas

Franco Colapinto -Alpine

Liam Lawson -VCARB

Carlos Sainz -Williams

Nico Hulkenberg -Kick Sauber

Gabriel Bortoleto -Kick Sauber

Kimi Antonelli -Mercedes

Pierre Gasly -Alpine

DNF -Lando Norris – McLaren

DNF- Charles Leclerc – Ferrari

DNF- Lewis Hamilton – Ferrari