El piloto argentino completó una buena carrera, superó a su compañero y quedó al borde de los puntos.
En el Circuit Zandvoort se corrió el Gran Premio de Países Bajos, la décimoquinta carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Oscar Piastri ganó de punta a punta, mientras que el argentino Franco Colapinto completó su mejor performance al terminar 11°.
Así terminó el GP de Países Bajos
Oscar Piastri -McLaren
Max Verstappen -Red Bull
Isack Hadjar -VCARB
George Russell -Mercedes
Alex Albon -Williams
Oliver Bearman -Haas
Lance Stroll -Aston Martin
Fernando Alonso -Aston Martin
Yuki Tsunoda -Red Bull
Esteban Ocon -Haas
Franco Colapinto -Alpine
Liam Lawson -VCARB
Carlos Sainz -Williams
Nico Hulkenberg -Kick Sauber
Gabriel Bortoleto -Kick Sauber
Kimi Antonelli -Mercedes
Pierre Gasly -Alpine
DNF -Lando Norris – McLaren
DNF- Charles Leclerc – Ferrari
DNF- Lewis Hamilton – Ferrari