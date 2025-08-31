Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flores

Será un viaje en busca de inversiones, con encuentros oficiales agendados para el 4 y 5 de septiembre, y su regreso sería el próximo sábado, a menos de un día de las elecciones en Buenos Aires. Desde la Casa Rosada no confirmaron aún la comitiva, pero se cree que Karina Milei no lo acompañaría en esta oportunidad.

Un contexto complicado para el Gobierno

Era un viaje que ya estaba en agenda desde hace un largo tiempo, aunque faltaba confirmación oficial. Y frente a la aparición de los audios de Diego Spagnuolo, que exponen una supuesta red de coimas, y a la proximidad de los comicios provinciales, se esperaba a saber si el presidente viajaría o no. Finalmente, fuentes oficiales del Gobierno confirmaron su visita a Estados Unidos.

Llama la atención la decisión del Presidente, teniendo en cuenta el escándalo que involucra a varios miembros de su Gobierno, y a la filtración de las grabaciones de Karina Milei dentro de la Casa Rosada. Además, viajará en una semana clave para las elecciones provinciales, marcada por las agresiones, controversias y denuncias contra La Libertad Avanza a causa de las filtraciones.

Según la agenda oficial, confirmada por la Casa Rosada, el presidente cerrará la campaña en Buenos Aires con un acto en el Club Villa Ángela, ubicado en el municipio de Moreno. Una vez finalizada esta actividad, partirá de inmediato a la Ciudad de los Ángeles, y al día siguiente a Las Vegas, Nevada, donde mantendrá reuniones con importantes empresarios. El mandatario regresaría al país el sábado, unas horas antes de la apertura de los comicios legislativos.

¿Cómo será la agenda de Javier Milei?

El Gobierno tiene previsto que Javier Milei aterrice en Los Ángeles, California, el jueves 4 de septiembre. En este primer destino, se reunirá con Michael Milke, reconocido economismo norteamericano, dueño de un instituto que lleva su nombre, y quien organiza el foro en el que el libertario disertó en mayo del año pasado y en enero de 2025. Dicho encuentro se da por invitación del propio estadounidense y reunirá a más de 50 empresarios de distintos rubros, con supuestos intereses en Argentina.

Después de su paso por el estado de California, el mandatario tomará un avión rumbo a Las Vegas. Allí, tiene programado un encuentro con directivos de importantes cadenas hoteleras por la mañana del viernes, mientras que a la noche, asistirá a la obra de teatro de Fátima Florez, su expareja, quien se presentará en el Hotel Casino Sahara ese fin de semana. Finalmente, el día sábado, tomaría un avión directo a la Argentina.

Todavía no hay información oficial sobre la comitiva que acompañará al Presidente, aunque aparecen como posibles participantes Luis Caputo, ministro de Economía, y Gerardo Werthein, Canciller y un usual acompañante de Javier Milei en sus viajes. En tanto, Karina Milei, sería baja en esta oportunidad, debido a las filtraciones que comprometen su integridad y a su implicancia con la campaña en Buenos Aires.