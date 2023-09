Camino a la represión Javkin: "Quiero que gane Bullrich porque es la mejor respuesta al problema de inseguridad que tiene Rosario"

Lo dijo el intendente Pablo Javkin este viernes en el estudio de Radio 2, destacando que para encontrar la solución al "problema que nos impide vivir tranquilos, hace falta un esfuerzo extraordinario de los tres niveles del Estado, y eso no lo va a hacer este gobierno nacional y provincial"

"El gran problema que tiene Rosario es la inseguridad y eso no lo va a resolver el kirchnerismo", aseguró el intendente Pablo Javkin este viernes, en su visita al estudio de Radio 2. El jefe municipal, que irá por la reelección el domingo 10 de septiembre, fue entrevista en el programa De boca en boca y habló a agenda abierta de los temas más candentes de la ciudad.

En cuanto a la gestión, expresó: "Nosotros marcamos un rumbo para la ciudad que tiene que ver con la recuperación de la capacidad industrial y el empleo industrial, con la reactivación de los centros comerciales y el centro, estamos en un nivel de inversión en obras que no tuvimos en mucho tiempo con pavimento definitivo en barrios que lo esperaron muchísimos años".

"Me animo a decirles que me tocó un tiempo de mucho viento en contra, y no solo por la pandemia, sino porque no tuvimos acompañamiento provincial y nacional, tuvimos respuesta solamente en términos personales pero con inversiones duras para garantizar la paz no lo tuvimos", dijo Javkin, refiriéndose a la inseguridad.

"Lo que viene es la posibilidad de tener Municipio, Provincia y Nación alineados", expresó refiriéndose a las candidaturas de Maximiliano Pullaro a gobernador, María Eugenia Schmuck a concejala, Ciro Seisas a senador, Clara García a diputada, y Patricia Bullrich como presidenta.

Javkin utilizó una metáfora futbolera para graficar el tiempo que fue y el que puede venir: "Se va a venir un tiempo para dejar de jugar con dos líneas de cuatro y empezar a soltar a los laterales, a los volantes ofensivos, como para graficarlo en términos futbolísticos".



Sobre la batalla electoral nacional, Javkin expresó: "Nosotros queremos que gane Bullrich porque es la mejor respuesta a un problema que tiene la ciudad, que es la inseguridad. Tenemos que ir por lo mejor para el problema más grave que tenemos que es la inseguridad, lo que afecta la vida cotidiana".

Acerca de la planificación de la ciudad que se viene, adelantó: "Ya lo hablamos con Maxi Pullaro y con clara García, queremos retomar el Plan Abre y urbanizar los 12 barrios más complejos que tenemos en materia de violencia urbana".

Respecto del transporte, otro de los temas sensibles en la ciudad, dijo: "Quiero implementar la Linea M, un servicio eléctrico que una el norte con el sur, y también queremos conectar la ciudad con trenes porque las vías están".