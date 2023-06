Javkin: “No puede ser que cualquiera siembre terror desde la cárcel”

El intendente se refirió a la balacera que tuvo lugar este viernes por la noche sobre un camión recolector de residuos. “Es una muestra más del abandono policial en las calles”, agregó

El intendente de la ciudad, Pablo Javkin, se expresó sobre los hechos ocurridos este viernes por la noche cuando delincuentes en moto balearon un camión recolector de residuos en : “Es una muestra más del abandono policial en nuestras calles y de lo que se puede hacer desde la cárcel”.

“Como no hay policías y la presencia de gendarmería se debilitó, claramente pasa ésto. Una persona desde la cárcel ordena lo que quiere con tal de sembrar terror. Esto pasa porque en las calles no hay luces azules y porque en las calles no hay controles, y cuando se ajustan los controles alguien toma una revancha para generar conmoción general” dijo el intendente.

“Colocamos cámaras laterales en los camiones recolectores, así que vamos a aportar registros fílmicos pero ya lo dijeron desde el sindicato, son chicos en moto. No hay controles, no recordamos cuando fue el último enfrentamiento y la última detención por un hecho infraganti. No puede ser que no haya nadie que cuide la actividad normal de la ciudad”, agregó el intendente.

Con respecto al servicio de recolección el Intendente Javkin afirmó que al mediodía de este sábado se levantó la medida de fuerza tomada anoche por el Sindicato y agregó que pedirá refuerzos para este domingo.

“Se han baleado comisarías y nadie sale para ver quién disparó. Ayer a la tarde hablé con el nuevo Jefe de la Policía y a la noche lo llamé para anoticiarlo del hecho pero el lunes la respuesta no debe ser solamente a los recolectores. Debe ser a toda la ciudad”, concluyó el Intendente Pablo Javkin.