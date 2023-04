Distrito Digital: la plataforma que permite hacer más de 240 trámites y más de 100 tipos de reclamos

El intendente Pablo Javkin presentó este viernes una plataforma para poder realizar más de 240 trámites y más de 100 tipos de reclamos online, en cualquier horario y de forma ágil, denominada “Distrito Digital”.

Se trata de la síntesis de una serie de proyectos y procesos de digitalización del Estado municipal que apuntan a centralizar en la web rosario.gob.ar las interacciones entre la ciudadanía y el municipio, como los trámites y los reclamos, simplificando las gestiones y facilitando el vínculo entre ambos.

"A partir de ahora se podrá hacer desde el celular todo, no más colas, no habrá que hacer trámites presenciales, se podrá controlar qué pasa cuando se hace un reclamo y no hay una buena respuesta. Vamos a poder saber cuánto tiempo tardó en resolverse ese reclamo, si se resolvió bien, con qué calidad", explicó el intendente.

Javkin anunció "que el 100% de los trámites van a ser digitales, tanto para personas físicas como personas jurídicas" y agregó: "Todos nuestros agentes van a tener actas digitales a partir de mayo, se terminaron las actas de papel".

Además, la digitalización de las actas también permitirán a la ciudadanía realizar un seguimiento y control de las mismas y adelantó que todos los trámites se podrán pagar desde la web.

"Vamos a tener Distrito Digital, 147 digital, es decir, toda el área de reclamos en forma digital, y toda la flota municipal que está en calle va a estar geolocalizada las veinticuatro horas, vamos a poder tener por GPS la ubicación no solo de los vehículos, sino también de nuestros agentes", sostuvo el mandatario.

“Esto es un complemento, se agrega a lo que tenemos, es un séptimo distrito. La tendencia que vemos es que en los centros municipales de Distrito cada vez tenemos menos peso de lo administrativo, entonces lo vamos a poder utilizar más para otras cosas", indicó.

Más adelante, destacó la formalización de convenios con empresas de servicios para que los trámites de Aguas Santafesinas o EPE que se hacen los distritos también puedan realizarse en forma virtual. "Lo que es trámite de registro civil, obviamente, va a seguir siendo presencial: por ahora el casamiento va a seguir siendo presencial", bromeó Javkin.

En el hall de ingreso del ex edificio de la Aduana y ante representantes de colegios profesionales y entidades empresarias, Javkin hizo un repaso del Plan de Digitalización del Estado Municipal y destacó la digitalización de todas las actas de inspección y la creación del Perfil Digital para personas jurídicas.