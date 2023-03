Ciberdelito: están clonando páginas webs de bancos y ya hay varias víctimas

A un hombre le robaron 200.000 pesos de su cuenta bancaria tras ingresar mediante un engaño a una página web del banco con el que opera, que había sido “clonada” por los estafadores cibernéticos.

El novedoso caso ocurrió ayer en Trelew y se conoció que se registraron al menos otros tres, dos más en la ciudad y aparentemente el tercero en Rawson, en perjuicio de un pescador al que le habrían sacado mucho dinero de una caja de ahorros.

“Hay que estar muy atentos porque cualquiera puede ser víctima de sufrir este tipo de ilícito cibernético”, dijo ayer Rodrigo Lassaga al hablar con Crónica y luego explicó: “A mí me llegó un email del banco (avisando) que había hecho una transferencia de 200.000 pesos entonces ingresé enseguida a mi “home banking” y cuando lo hice me pidió que para validar quien era pusiera mi ´token´; es la primera vez que me pasó eso”, afirmó.

“Entonces entré a mi aplicación, puse el ´token´ y no me dejó entrar pero al poner el token hice la transferencia, la habilité (sin saberlo)”, añadió. “Porque la página a la que entré era exactamente igual a la de mi banco; la habían clonado; era exactamente la misma, el mismo formato, absolutamente todo igual”, aseguró.

“Lo que hacen es clonar la página de un banco y la promocionan en Google y entonces cuando ingresa y pone por ejemplo ´Banco Patagonia´; la primera que aparece es esa, la clonada”, agregó.



-¿Entonces perdió la plata usted, perdió los 200.000 pesos? Se le consultó. “Sí. Esa transferencia la hicieron a un CUIT que ya lo tenemos y le sacamos el nombre de la persona pero es alguien con documento extranjero. Supongo que el dinero se recuperará a través del seguro del banco”, supuso.

“Hice la denuncia policial, relaté los hechos, facilité una captura de pantalla de todos los pasos que hice (para ingresar a la web trucha-clonada). Se comprobó quera una página web del Banco Patagonia clonada; no fui el único, creo que en la misma hora les pasó a dos o tres personas más…”, reveló. ¿De acá de Trelew? Se le preguntó entonces. “Sí de Trelew y de Rawson en donde la víctima fue un pescador”, indicó.