Ley de coparticipación: “uno no puede estar a favor de un fallo cuando lo favorece y en contra cuando hay alguno que no le gusta”

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, pidió este martes una nueva ley de coparticipación y planteó la situación de la ciudad de Buenos Aires, que en su opinión tiene “beneficios” en el actual esquema de distribución, al margen de lo dispuesto por la Corte Suprema para que perciba el 2,95% de los impuestos coparticipables.

Al ser consultado sobre el fallo del máximo tribunal en favor de CABA, el mandatario prefirió no hablar de esa “coyuntura” y recordó que al ser reformada la Constitución Nacional en 1994 hubo un compromiso para avanzar en una nueva ley de coparticipación.

“No hubo voluntad de convocar, no hubo voluntad de ceder parte de los recursos que a veces se utilizan para transferencias y tener cierto nivel de discrecionalidad. Son las cosas que no dejan claro cómo tratamos a Buenos Aires, es o no es una provincia, entrará en el esquema de distribución de la coparticipación o seguirá con los beneficios por no estar”, indicó Perotti.

En declaraciones radiales, Perotti consideró que “buena parte de los fundamentos de este último fallo de la Corte toma los que las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis argumentaron y fueron favorecidos en una instancia de contienda contra la Nación”.

En ese sentido, dijo que “uno no puede estar a favor de un fallo cuando lo favorece y en contra cuando hay alguno que no le gusta”. Luego, opinó que “el centralismo hizo mucho mal a Argentina”y sostuvo que «el AMBA hace mucho mal, la mirada del AMBA hace mal, son una aspiradora de recursos sobre todo el territorio productivo del país y en particular del interior”.

“La discusión la quiero tener plenamente, en el costo de la energía, combustible, transporte y gas. Es en lo diario donde nosotros tenemos un diferencial enorme que suma mucha más plata que un diferencial de estas características”, añadió.

Para el mandatario santafesino, hay que centrar “la discusión del federalismo” y afirmó que “el centralismo trata que esta discusión no se dé, no avance, y no puede ser que al que vive en el interior le cueste mucho más vivir y producir”. Además, se consideró ajeno a la actual discusión entre el Gobierno nacional y la administración porteña y solicitó tratar el fondo de la cuestión.

“Nosotros no nos prendemos en esta (discusión) de coyuntura, queremos seguir discutiendo el fondo”, dijo y en ese sentido pidió analizar “cómo hacemos para llegar con más infraestructura al interior, mejorar las comunicaciones, es la única forma de favorecer arraigo y es lo que tratamos de hacer en Santa Fe”.

La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, lo que el presidente Alberto Fernández decidió que se realice con bonos TX31 como los que recibió Santa Fe.