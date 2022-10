Dólar tecno: las empresas lo festejan pero los programadores todavía tienen dudas

El Gobierno confirmó durante el día de ayer, lunes 3 de octubre, el nuevo "dólar tecno", cómo anticipó la semana pasada El Cronista, el cuál se centra en un nuevo esquema de exportaciones para empresas de software y industria del conocimiento.

Los anuncios, que fueron realizados por ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, tienen como foco principal replicar el éxito del "dólar Soja" para el sector tecnológico.

Con todo esto en mente, desde Infotechnology contactamos con los principales referentes del sector de exportación de software y industria del conocimiento para saber su opinión sobre estas nuevas medidas.

QUÉ ES EL DÓLAR TECNO

El anuncio oficial realizado por Massa y Sujarchuk, que se llama oficialmente "Régimen de Fomento de las Inversiones para Exportaciones de las Actividades de la Economía del Conocimiento" será una nueva política centrada del acceso al mercado cambiario para este sector.

Según explicaron, el primer punto del programa está centrado en las inversiones y es muy similar a lo ya aplicado en el sector petrolero (y que se espera aplicar también para la minería).

En concreto, para fomentar las inversiones, las empresas con proyectos superiores a los u$s 3 millones podrán retener en dólares, sin pasar por el Mercado Único y Libre de Cambios, hasta un 20% de las divisas que pudieran ingresar en concepto de Inversión Extranjera Directa (IED).

Por otro lado, también habrá beneficios para la exportación con la posibilidad de conservar en dólares hasta el 30% de lo que generen por exportaciones incrementales. Igualmente, las mismas deberán afectarse exclusivamente al pago de remuneraciones de personal en relación de dependencia.

Por último, también habrá un nuevo esquema impositivo que se suma a las ventajas que fija la ley de Economía del Conocimiento, que permite descontar hasta el 60% del impuesto a las Ganancias.

El mismo incluirá un bono de crédito fiscal sobre las contribuciones patronales por única vez, siempre que las exportaciones representen el 70% o más de la facturación de la empresa.

Las empresas pueden adherir al nuevo régimen hasta el 30 de junio de 2023, mientras que cuentan con 24 meses para llevar a cabo las inversiones desde la aprobación del proyecto los cuales son prorrogables hasta por otros 2 años.



DÓLAR TECNO: QUE OPINAN LAS EMPRESAS

Con el anuncio en mente, desde Infotechnology hablamos con Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software, sobre las nuevas medidas del Gobierno.

"Creo que lo interesante que hay acá es el apoyo del Estado, desde hace muchos años, a la industria del software en general y del conocimiento en general", destacó Candelo.

"Lo más importante es que se está poniendo al sector en un eje central de la economía en general, planteando a la industria del software y la economía del conocimiento como central en el desarrollo de Argentina", agregó.

En cuanto a las medidas, Candelo opinó que se trata de ideas interesantes que pueden aportar a mejorar el panorama actual en el sistema, pero que los resultados se podrán calcular una vez que se determine el número total de empresas que participarán en el nuevo régimen.

Sobre esto, se explayó: "Es muy amplio, por que permite incluir a un gran número de empresas de diferentes sectores y especializadas en productos muy diversos. Creo que va a haber un número muy importante de participantes, especialmente entre las grandes empresas y no solo a las que se dedican a exportar su software".

"Este es un gran paso, ya que desde el Gobierno nos colocan como uno de los ejes en la economía Argentina. Esto es vital si buscamos lograr nuestro plan de ser una industria que aporta el 5% del PBI y 600.000 puestos de trabajo para el año 2030", festejó.

Por otro lado, desde la comunidad de especialistas en el área de sistemas Sysarmy ven esto como un avance importante pero que no deja de ser una solución cortoplacista en términos generales.

"Es una medida que ayuda a las empresas inscritas en la ley de Economía del Conocimiento solamente, que no es poco, pero no resuelve cuestiones de fondo", comentó en entrevista para Infotechnology Eduardo Casarero, organizador de Sysarmy.

"Es probable que las ayude a mejorar la oferta salarial y la retención de talento, pero parece una medida de corto plazo que no resuelve los reclamos de previsibilidad para mediano y largo plazo", agrega.

A todo esto le suma: "Los anuncios dejan de lado completamente a los monotributistas y autónomos, que ya tienen un limite para exportar y no ser pesificados u$s 12.000 anuales, pero no hay ajustes de escalas de impuestos".

"En la comunidad todos se preguntan como pretenden fomentar un sector sin previsibilidad, sin definir un juego de reglas claras persistentes en el tiempo que permitan planificar a largo plazo proyectos y servicios", sentencia.