Causa Vialidad: cuándo se sabrá si absuelven o condenan a Cristina Kirchner

El pasado viernes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo uso de su derecho como abogada a ejercer su propia defensa en el juicio por la causa Vialidad. La exmandataria habló durante casi una hora en la que repasó la Constitución Nacional y las atribuciones que otorga al presidente.

"¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado -dijo la vicepresidenta-. Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal son amigos y juegan al fútbol en la quinta de Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos".



No hay una fecha fijada aún para el veredicto del tribunal, pero se espera que sea antes de fin de año o luego de la feria judicial de enero de 2023.

Así desbarató Cristina la acusación de Luciani

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, ejerció este viernes su defensa en la causa Vialidad, en la que afirmó que “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”. Además, evaluó que los jueces y fiscales que intervienen en el juicio por la obra pública en Santa Cruz "creen que son más que nosotros y pueden juzgar todo".

Kirchner desde su despacho en el Senado dijo, al intervenir como abogada en defensa propia en el marco de la causa Vialidad: "Los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación con calumnias, mentiras y difamaciones. Esto quedó demostrado con el alegato que empezó el lunes pasado con el doctor Beraldi".

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, compartió este sábado por redes sociales un video con 31 videos de su alegato de defensa en la causa Vialidad.

“Comparto con ustedes lo prometido: el alegato de mi defensa -completo y ordenado- que desmorona, como un castillo de naipes, las toneladas de mentiras repetidas por los fiscales Luciani y Mola”, tuiteó la Vicepresidenta.