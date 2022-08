Rosario en un domingo lleno de humo

Apenas sintió el humo pestilente a metros de su departamento en el centro rosarino el propio intendente Pablo Javkin subió esta tarde a la terraza a tomar imágenes de nuevos focos de fuego en las islas, frente a la ciudad. "Esto acaba de suceder. Vayan ahora. Ahí están los delincuentes que prendieron", instó por su cuenta de Twitter el jefe comunal y remarcó que existe una quema sistemática. Además, subrayó que el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Juan Cabandié, "está distante, cuando en realidad se necesita que esté en el terreno, para trabajar más en conjunto".

Este domingo la ciudad amaneció impregnada de humo a raíz de una quema que se había desatado a la altura de San Nicolás. Esa nube anaranjada quedó flotando como una mancha venenosa sobre el cielo rosarino, pero a la tarde se agregó otro factor que distorsionó la jornada, con los parques llenos de vecinos y vecinas disfrutando una temperatura agradable para estar al aire libre.

Pablo Javkin: "No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante quienes abandonan a Rosario"

Para los familiares de las víctimas de inseguridad, la reunión con Perotti y Javkin tuvo un balance "positivo"

El director de protección Civil de la provincia, Roberto Rioja, confirmó la presencia de focos frente a Rosario y detalló que se está trabajando con aviones hidrantes y brigadistas para intentar sofocarlos.

"Esto se prendió a la tarde, ahora están empezando a trabajar con brigadistas y no es que no se hagan los operativos, pero estamos siempre en la misma. Los faros y los sistemas de alerta no sirven en el efecto concreto, acá lo hemos dicho hasta el hartazgo, lo que hace falta es que accione la Justicia Federal con asiento en Entre Ríos, que hasta ahora nos ha dado cero respuesta", indicó Javkin a este diario

El jefe comunal cree a esta altura que con las miles de hectáreas incendiadas y dañadas en el medio de un Ecocidio sin precedentes en el Humedal, que los productores agropecuarios manden a quemar ya no tendría mucha lógica. "Si agosto es el mes tradicional de las quemas, será más complejo y por ende vamos a necesitar más prevención y acción de Nación", remarcó.

La imagen satelital en Rosario no arrojaba focos ígneos frente a la ciudad. Luego comenzaron a aparecer, como lo denunció Javkin.

Justamente, al ser consultado sobre el rol de Cabandié, indicó que "resulta distante, no está en el terreno, quizás pueda mostrar preocupación pero tienen que ir ellos a Entre Ríos y tomar la magnitud del problema".

Estado de Situación Incendios Delta del Paraná

El gobierno de la provincia de Santa Fe reportó que este domingo se encuentran activos tres focos de incendio en el Delta del Paraná: frente a Rosario, Pueblo Esther y San Nicolás.

Luego de los vuelos vigiís y el monitoreo correspondiente, los focos que se detectaron fueron atacados desde un operativo interprovincial montado en la localidad de Alvear (Santa Fe), en coordinación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

A su vez, continía activo el foco frente a la localidad de San Nicolás, en territorio entrerriano, el cual se trabaja desde un operativo en San Pedro (Buenos Aires).