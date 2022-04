Cristina: "Quien diga que el Estado no es importante, es necio o cínico"

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló este miércoles en el marco de la apertura de sesiones parlamentarias de EuroLat2022 y dijo que «la pandemia vino a reinstalar la idea del Estado» y agregó: «¿Alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales y negociando vacunas para salvarnos?»

En ese sentido, la ex Presidenta realizó una fuerte defensa del rol del Estado, especialmente durante la pandemia de coronavirus, por la construcción de hospitales y la compra de vacunas, frente al avance del liberalismo en todo el mundo.

“La pandemia vino a reinstalar la idea del Estado porque alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros si los estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, o sea con los laboratorios, las vacunas para que pudiéramos salvarnos y no morirnos nosotros y nuestros seres queridos”, cuestionó la vicepresidenta.

Luego añadió: “Creo que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, definitoria diría yo, es un necio o un cínico; hay de los dos”.

Asimismo, Cristina Kirchner aseguró que la desigualdad, tema principal del encuentro de parlamentarios, es el resultado de las decisiones políticas o de la ausencia de las mismas y planteó: “La gran discusión que se va a dar es si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo, desde China a Estados unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados”.

“Hablamos de poder cuando alguien toma una decisión y esa decisión es respetada por el conjunto. Que te pongan la banda y te den el bastón, créanme, no significa que tengas el poder, sólo un poquito de eso. Y lo digo por experiencia. Y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, dejémoslo ahí”, dijo.

“Tengamos en cuenta que cuando se adoptó esta forma de gobernar no existía la luz eléctrica, no existía el auto, ni los celulares ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, cómo se fue generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son reglamentos de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, el Legislativo y eventualmente el Judicial. El otro poder, el que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Cuando las sociedades eligen a sus representantes no juzgan a ninguno de esos poderes, juzgan a ustedes que están sentados en las bancas, y mucho tampoco se puede hacer”, desarrolló.

Por otro lado, la ex Presidenta se mostró insatisfecha con la democracia que se repite “en todos lados”. Dijo que ese fenómeno obliga a la dirigencia a repensar la actual ingeniería institucional e incluso crear nuevas instituciones para investirse de poder “antes de que sea tarde”.

La titular del Senado estuvo acompañada por Oscar Darío Pérez Pineda, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia y co-presidente por el componente latinoamericano; y Javi López, eurodiputado y co-presidente del organismo por el componente europeo.