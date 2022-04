Omar Perotti, encabezó entregó de la Presidencia pro tempore de la Región Centro

“El desafío de la Región Centro es producir más. Es la única forma en la que vamos a poder abastecer nuestro mercado interno y tener posibilidades claras de ser un jugador internacional en la producción de alimentos”, destacó el gobernador de Santa Fe.

La actividad se llevó a cabo en el marco de la XV Reunión Institucional de la Región Centro: "Fortalecimiento Regional y Desarrollo Federal, Arraigo para un Futuro Inclusivo".



El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este lunes la entrega de la Presidencia pro tempore de la Región Centro al gobierno de la provincia de Córdoba. La actividad se llevó a cabo en el marco de la XV Reunión Institucional de la Región Centro: "Fortalecimiento Regional y Desarrollo Federal, Arraigo para un Futuro Inclusivo".

La ceremonia se realizó en el Museo de la Constitución, en la capital santafesina, con la presencia de los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Córdoba, Juan Schiaretti; y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

En la oportunidad, Perotti destacó que uno de los “desafíos de la Región Centro es producir más. Es la única forma en la que vamos a poder abastecer nuestro mercado interno y tener posibilidades claras de ser un jugador internacional en la producción de alimentos. Más producción es lo que nos puede garantizar mejores precios en el mercado interno y mayor volumen de oferta exportable al mundo”.

“Hoy, China y los países asiáticos tienen un nivel de demanda que nos lleva a la posibilidad real y concreta de ser un puente directo de la Región Centro con esos países, que encaremos físicamente el vínculo en una misión conjunta tiene que ver con esto y con darle continuidad también a alguno de los sitios que la Región Centro también visitó. Mostrarnos con todo nuestro potencial es la mejor forma de generar las condiciones para un mayor crecimiento. Sin dudas que esta mirada choca con algunas definiciones que durante el tiempo centralizan”, agregó.

“Se necesita de inversiones nacionales y de acompañamiento a esa visión de crecimiento. Ese fondo que vamos a tomar a tasas muy ventajosas internacionalmente para llevar agua a nuestras provincias, lo vamos a pagar nosotros (acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba). Estas cosas hay que poner sobre la mesa. No es sólo cómo se distribuyen el boleto de transporte en Paraná, en Santa Fe, en Rosario o Córdoba comparado con la Capital Federal, sino también cuál es el costo de los servicios, de la energía, del gas y del agua. Son cosas que no podemos no poner sobre la mesa y eso no es ir en contra de tal gobierno nacional, es una discusión a tenerla presente y unir en nuestras expresiones políticas en las discusiones presupuestarias, más allá a la pertenencia política que cada uno tiene o a la que adhiere”.

En ese sentido, remarcó: “Son las cosas que es difícil de explicarle a nuestra gente, que nosotros hacemos una enorme inversión, como otras provincias lo hacen, con el Boleto Educativo para tratar de garantizar que no haya un obstáculo para que alguien vaya a estudiar cuando en otros lugares el costo es el tercio”.

Por último, el gobernador dijo que “claramente la generación de empleo es un desafío y si hemos tenido en nuestra provincia la capacidad de mantener viva la cultura del trabajo, somo quienes podemos y tenemos la autoridad de expresar, cómo en esta etapa se puede generar más empleo. Necesitamos ese territorio activo y vivo, que discuta las mejoras diarias que hacen a la calidad de vida de nuestras personas, que tenga esa visión de amplitud de poder crecer”.

NUEVOS DESAFÍOS

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, remarcó que “nuestras tres provincias forman parte del corredor y del corazón productivo de la Argentina, de la cultura del trabajo, de la idea de la justicia social, y un profundo sentido nacional desde el nacimiento de la historia de la patria”.

Luego, el mandatario cordobés indicó que “nosotros estamos siempre ahí para poner el hombro para que nuestra Argentina pueda superar dificultades”, e indicó que la crisis desatada a nivel mundial por la invasión de Rusia a Ucrania “abre para Argentina oportunidades en lo que respecta a materias primas y los comodities agroalimentarios que produce nuestra Región Centro, por eso en la crisis también aparecen oportunidades. Este es el momento de ver cómo somos capaces de producir más y traer más divisas, y que nuestra gente pueda vivir con más dignidad”.

En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, señaló que “estas reuniones de gobernadores nos permiten celebrar convenios que contienen desafíos en innovación tecnológica y científica; avanzar en las integraciones en cultura y en deportes; y plantear misiones comerciales para que nuestros productos y nuestros exportadores puedan estar en los destinos más importantes del mundo”.

“Y poder estar hoy aquí en Santa Fe significa reafianzar ese legado que tiene un profundo contenido federal, en momentos complejos para nuestro país y para el mundo entero. El hecho de tener un bloque entre las tres provincias que pueda generar condiciones de desarrollo, vinculando nuestros sectores productivos, nuestras universidades y comunidades, representa una gran oportunidad que no podemos dejar pasar por alto”, completó el gobernador de Entre Ríos.

EJEMPLO DE FEDERALISMO

A su turno, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, felicitó a las provincias “por seguir sosteniendo esta apuesta que es la Región Centro que es un ejemplo de federalismo en la Argentina. Un ejemplo de cuando tres provincias sostienen en el tiempo decisiones políticas y se transforman en política de Estado, los resultados están a la vista: muchos años de trabajo, pensando regionalmente, integrarse, internacionalizar producción, la verdad son un ejemplo en el país”.

REGIÓN CENTRO

La Región Centro es un bloque de integración territorial subnacional, conformado por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, cuya finalidad es promover el desarrollo económico y social, el desarrollo humano, la salud, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura de nuestros pueblos.

Se concibe como la plataforma para el desarrollo de las tres provincias, entendiendo a la integración como la herramienta que multiplica la potencialidad de cada una por separado, abriendo nuevos horizontes.

Su conformación ha sido fruto de un largo proceso de integración entre las provincias y consolidación del ente desde la recuperación de la democracia en el país en la década de 1980.

En esta oportunidad, el Gobierno de la provincia de Santa Fe entregó la Presidencia Protémpore de la Región Centro al Gobierno de la provincia de Córdoba.

JUNTA DE GOBERNADORES

En forma previa, Perotti, Schiaretti, Bordet y Lamothe, entre otros, estuvieron en la histórica Casa del Brigadier General Estanislao López. Allí, se entregaron los decretos de declaración de Huésped de Honor a los gobernadores y a la comitiva de Entre Ríos y Córdoba, mientras duró su permanencia. Y a continuación, los mandatarios provinciales firmaron las decisiones y convenios trabajados en la convocatoria.

Entre ellas, la designación como coordinador pro tempore de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro a Jorge Montoya; el establecimiento de la provincia de Córdoba como sede de los XI Juegos Federados así como de la 6ta edición de la Feria de Industrias Culturales; la constitución del Consorcio de los Deportes Electrónicos y Videojuegos articulando las perspectivas culturales, productivas, educativas, deportivas y sociales como también conformar las ligas de Deportes Electrónicos; la constitución de las mesas de Estadísticas a fin de atender la necesidad de generar datos e indicadores comunes a la región que sirvan como evidencia de respaldo para las acciones políticas institucionales y la gestión de proyectos.

Asimismo, la XV Junta de Gobernadores resolvió convocar a un consorcio de profesionales para realizar un estudio referido al origen y estudio de descargas de la producción de la Región Centro, volúmenes transportados, costos asociados y demás aspectos logísticos; continuar con el proceso de internabilización regional mediante la organización de misiones institucionales y comerciales en los países de Vietnam e Indonesia, Singapur e Islas; convalidar la adjudicación acorde a lo resuelto por el Consejo Federal de Inversiones a la empresa Danca SAS la organización de la puesta en marcha del directorio de la oferta exportable de la región para promover a través de un sistema unificado y accesible a nivel mundial los productos y servicios que exportan las empresas y, por último, validó la herramienta de mapa interactivo a fin de atender la necesidad de presentar de manera clara y precisa información general de las tres provincias como bloque que permitirá tener insumos exportables en diferentes formatos que resulten de interés a diversos usuarios en una única plataforma.

PRESENTES

Del encuentro también participaron la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, y su par de Entre Ríos, María Laura Stratta; las ministras de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, de Educación, Adriana Cantero, de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, y de Igualdad, Género y Diversidad, María Florencia Marinaro; los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach; de Economía, Walter Agosto; de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; de Desarrollo Social, Danilo Capitani; y de Cultura, Jorge Llonch; el fiscal de Estado, Rubén Weder; y el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón.

También estuvieron presentes, en representación del gobierno de Córdoba, la ministra de Coordinación, Silvina Rivero; y la ministra de la Mujer, Claudia Martínez; en tanto, en nombre del Ejecutivo de Entre Ríos, lo hicieron el ministro de la Producción, Juan José Bahillo; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; y el ministro de Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, junto con legisladoras y legisladores nacionales, provinciales y demás autoridades de la región.