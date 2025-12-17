En un nuevo ataque al federalismo: El privilegio porteño en el presupuesto nacional

En un nuevo ataque al federalismo, el gobierno acordó con el Pro incluir en el presupuesto nacional la deuda con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero dejó a los gobernadores de Provincias unidas con las manos vacías.

El jefe del bloque del Pro, Cristian Ritondo, negoció con Diego Santilli, ministro y miembro de Pro.

La iniciativa se trata en Diputados. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires suma 13 billones y medio de pesos; el de la provincia de Santa Fe es un 30% menor, 10 billones y medio. La población de CABA es de 3.100.000 habitantes, la de Santa Fe es de 3.500.000, desparramada en una superficie de 700 x 300 kilómetros.

La disputa entre la Ciudad y la Nación nació cuando el presidente Macri elevó la coparticipación para CABA, bajo el pretexto del traspaso de la Policía. El gobierno de Fernández se la bajó y la Corte Suprema se la devolvió.

La policía de CABA tiene 27.000 agentes para cubrir una superficie igual a la de Rosario. La policía de la provincia de Santa Fe no llega a los 18.000 agentes. CABA tiene más policías que Nueva York (considerando población). Se paga con coparticipación nacional.

Desde agosto pasado el gobierno de Milei dejó de pagar “Nos deben unos $350.000 millones”, dicen los porteños. Después de reunirse con Caputo, Santilli y el jefe de gabinete Adorni acordaron incluir la deuda en el presupuesto. (Apunte: esa cifra es el 30% del presupuesto total anual de la ciudad de Rosario).

Los gobernadores de Provincias Unidas ahora amenazan con no votar el presupuesto. El gobierno cerró con cuatro mandatarios del Norte y no les dio ATN a los de Provincias Unidas los lugares que pedían en la comisión de Presupuesto.

Javier Milei cerró con el Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Hugo Passalacqua. Este mes, la Rosada giró 20 mil millones a Tucumán, 6 mil millones a Salta, 10.500 millones a Catamarca y 12 mil millones a Misiones.

Los de Provincias Unidas no sólo no recibieron ATN como los gobernadores peronistas dialoguistas sino que tampoco les dieron los cuatro lugares que pedían en la comisión. Por eso se reunieron de manera virtual el jujeño Carlos Sadir, el cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maxi Pullaro, el chubutense Nacho Torres y el correntino Juan Pablo Valdés.

"En este contexto, es muy difícil acompañar el presupuesto", amenazaron los gobernadores. Sin el apoyo de Provincias Unidas, el gobierno podrá conseguir dictamen de todas maneras en la comisión, pero podría tener complicaciones para aprobar la ley si se le caen los bloques aliados.