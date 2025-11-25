25N en Rosario: marcha contra la violencia y la desigualdad

Este martes desde las 17, miles de mujeres estudiantes, trabajadoras, desocupadas y jefas de hogar volverán a ocupar las calles para visibilizar la creciente violencia machista. La marcha, que ya es un símbolo de lucha cada 25 de noviembre, busca reforzar el pedido de mayor protección estatal y acciones concretas para frenar los ataques que sufren mujeres y diversidades.

Según el Observatorio MuMaLá “Mujeres, disidencias, derechos”, entre el 1° de enero y el 30 de octubre se registraron 211 femicidios en Argentina, un crimen cada 34 horas.

La situación en Rosario

En Rosario 18 mujeres por día recurren a las líneas de la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos para pedir ayuda o asesoramiento, un dato que exhibe la urgencia de medidas integrales y sostenidas.

La marcha

Frente a este escenario, los colectivos de mujeres y disidencias volverán a movilizarse este martes por la tarde. La convocatoria está fijada a las 17 en plaza Montenegro, en la intersección de San Luis y San Martín, donde se prevé el inicio de las actividades. Cerca de las 18, las columnas partirán rumbo a plaza San Martín, en Moreno y Santa Fe, para dar cierre a la jornada de protesta.

Según estimaciones de la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario, alrededor de treinta agrupaciones políticas, gremiales, sociales y estudiantiles se sumarán a la marcha. La lectura del documento consensuado en las reuniones preparatorias se leerá en el Centro Cultural La Toma.

n rosario.gob.ar informan que si sos víctima de violencia de género podés comunicarte con el Teléfono Verde: 0800 444 0420, todos los días del año durante las 24 horas. Si no podés hablar, escribí al 341-578 1509. En caso de emergencias, llamá al 911.

Ambas líneas constituyen la primera forma de contacto ante situaciones de violencia, funcionan las 24 horas, los 365 días del año y están a cargo de profesionales que escuchan contienen y, en situaciones de riesgo, pueden coordinar la intervención del 911 o la Secretaría de Control y Convivencia.