La Municipalidad puso en valor el muelle de Costa Alta

La Municipalidad de Rosario, a través de la empresa estatal Costanera Rosario, emprendió una intervención integral en el muelle de Costa Alta, ubicado en el extremo norte de la ribera, con el objetivo de dejar en condiciones óptimas uno de los espacios más valorados por los rosarinos.

“Estamos preparándonos para la temporada. Sabemos que la costanera es una de las zonas preferidas de los rosarinos para disfrutar junto al gran río que tenemos, con gran convocatoria de público. Queremos que el muelle y toda la zona de la costanera estén a la altura de lo que este espacio despierta en la ciudad", expresó Patricio Alday, presidente de Costanera Rosario.

Entre las tareas llevadas adelante se cuentan la reparación y agregado de barandas en las escaleras de embarque, el acondicionamiento de la luminaria en todo el muelle, la actualización completa de la señalética del entorno, la pintura general de barandas, columnas y escaleras, y las mejoras en el vallado de ingreso para impedir el acceso de motos y bicicletas, reforzando así las condiciones de seguridad y circulación.

También se incluye el reacondicionamiento de la bajada nautica pública, en vistas al creciente nivel del río, lo que va a permitir que las embarcaciones lleguen con el trailer al agua.

Esta puesta en valor se suma a los trabajos que ya están en curso en otros sectores de la ribera como el balneario La Florida y el paseo Rambla Catalunya. En estos espacios se contemplan acciones de refulado de arena, mantenimiento de accesos, renovación de mobiliario urbano y mejoras en servicios de playa.

Con estas obras, la Municipalidad refuerza su apuesta por la costanera norte como destino recreativo, deportivo y turístico de la ciudad.