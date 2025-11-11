Se estrella un Avioneta en Arequito con un cargamento de marihuana

Durante la mañana de este martes, un vecino de la zona dio aviso a la policía tras encontrar una avioneta estrellada, sin ocupantes, en un camino rural cerca del paraje La Viuda, a unos doce kilómetros del ejido urbano de Arequito. En el interior de la aeronave se habrían hallado paquetes con características similares a estupefacientes. Gendarmería, la PDI y otras dependencias se encuentran en el lugar.

El aviso generó un operativo policial para dar con la tripulación de la avioneta; ésta presentaba desprendimiento del motor, además de las alas rotas.

Fuentes exclusivas indicaron que el avión habría caído durante la madrugada, posiblemente tras sufrir desperfectos mecánicos. El modelo Cessna 210 es una aeronave con una capacidad para trasladar 700 kilogramos y que se utiliza habitualmente para vuelos de mediana distancia.

Todo indicaría que los paquetes que había en su interior se trataban de marihuana, pero no se descartaron otros materiales de similares características u otros estupefacientes. La Policía Federal tomará intervención en este caso, que ya venía investigando en la zona.



