Milei cambia las jubilaciones en diciembre: qué se modifica en los haberes

El Gobierno aplicará una nueva actualización para jubilados en diciembre, basada en el IPC de octubre, junto al pago del aguinaldo y un refuerzo en evaluación



El Gobierno nacional introducirá cambios en las jubilaciones a partir de diciembre, en el marco de la fórmula de actualización que sigue el índice de inflación. La medida alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, que verán modificados sus haberes según la variación de precios del mes de octubre informada por el INDEC.

La aplicación de este ajuste responde al esquema de movilidad mensual establecido por decreto, que vincula los incrementos directamente con la inflación de dos meses atrás. De esta manera, los haberes de diciembre reflejarán el IPC de octubre, que se conocerá oficialmente el 12 de noviembre. Según las proyecciones privadas, ese índice rondará el 2,1 %, lo que implicará una nueva suba en los ingresos previsionales.

Además del aumento, diciembre incluye el pago del medio aguinaldo, correspondiente al segundo semestre del año. Este monto equivale al 50 % del mejor haber percibido en los últimos seis meses y se calcula únicamente sobre el haber jubilatorio, sin incluir bonos ni refuerzos.

Por último, el Gobierno analiza la posibilidad de mantener el bono extraordinario de $70.000 para los jubilados que cobran la mínima, como refuerzo ante el cierre del año. Si se confirma, el pago se acreditará junto con el haber actualizado y el aguinaldo, aunque sin formar parte del cálculo del SAC.

Así, el esquema de diciembre quedaría compuesto por:

Aumento por IPC de octubre (estimado 2,1 %): la jubilación mínima alcanzaría unos $334.600 sin bono.

Aguinaldo (50 % del mejor haber semestral): unos $167.300 estimados.

Bono de refuerzo (en evaluación): $70.000.

-Total estimado con los tres componentes: alrededor de $571.900 si se mantiene el bono.

El pago se realizará según el calendario habitual por terminación de DNI y se completará antes de Navidad. Con esta medida, el Gobierno busca cerrar el año con los haberes actualizados y garantizar que los jubilados perciban el total antes de las Fiestas.