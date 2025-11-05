Arajet se convierte en la primera aerolínea dominicana en lograr registro IOSA de IATA

La aerolínea dominicana Arajet, anunció que ha obtenido el registro IOSA (IATA Operational Safety Audit) otorgada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la cual representa el más alto estándar de auditoría en materia de seguridad operacional, siendo el más reconocido de la industria aérea a nivel mundial.

Con este logro, Arajet se convierte en la primera aerolínea de la República Dominicana en toda la historia de la aviación nacional en ingresar al registro IOSA, un hito que reafirma su fuerte compromiso con la excelencia, la seguridad y la calidad en cada operación.

“Este reconocimiento no solo valida la cultura de seguridad que practicamos a diario, también confirma que nuestros procesos están alineados con los más altos estándares internacionales”, afirmó Víctor Miguel Pacheco, CEO de Arajet, quien agregó: “Ser la primera aerolínea dominicana en obtener el registro IOSA es un orgullo nacional y un voto de confianza para nuestros pasajeros, colaboradores y aliados en toda la región.”

El registro IOSA es un sistema de evaluación estandarizado que audita los sistemas de gestión y control operacional de las aerolíneas, incluyendo operaciones de vuelos, despacho y control operacional, mantenimiento y aeronavegabilidad, operaciones en cabina, servicios en tierra, entre otros.

Su objetivo es mejorar la seguridad operacional mediante la verificación del cumplimiento con estándares y las mejores prácticas recomendadas. Estar en el Registro IOSA significa que la aerolínea ha superado y cumplido una revisión integral y comparativa con las mejores prácticas del sector.

La ceremonia de presentación del certificado estuvo encabezada por Igor Rodríguez, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), quien afirmó: ‘Como director del IDAC, celebramos este hito histórico: la incorporación de Arajet al registro IOSA de IATA, un logro que confirma el cumplimiento de los más altos estándares internacionales de seguridad operacional y consolida el liderazgo de la República Dominicana como hub aéreo de las Américas.’”

Serkan Simitcioglu, jefe del Programa IOSA de IATA, afirmó que “IOSA promueve una disciplina operativa que es transversal a todas las áreas de una aerolínea. El proceso de auditoría —que incluye la revisión documental, entrevistas y la observación en vivo de las operaciones— permite a las aerolíneas fortalecer su cultura de seguridad y alcanzar el siguiente nivel en los estándares internacionales.”.

Al respecto, Garret Malone, jefe de operaciones de Arajet (COO), señaló que “La certificación IOSA fortalece la confianza de pasajeros, autoridades, aeropuertos y aerolíneas asociadas, abriendo puertas a nuevas alianzas y acuerdos interlínea y contribuyendo a la conectividad que Arajet ofrece desde la República Dominicana hacia todo el continente. Este logro respalda la visión de la compañía de consolidar a Santo Domingo y Punta Cana como hubs estratégicos para la región.”

Acerca de Arajet

Arajet es la aerolínea bandera de la República Dominicana. Desde el inicio de sus operaciones en 2022, cuenta con bases en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (SDQ), en Santo Domingo, y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ). Opera una moderna flota de aviones Boeing 737 MAX, ofreciendo vuelos seguros, sostenibles y asequibles hacia y entre la República Dominicana, América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.