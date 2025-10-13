Con ocupación casi plena, Rosario tuvo el mejor fin de semana largo de los últimos tres años y medio

Fue el mejor octubre desde hace seis años, con ocupación hotelera del 95 por ciento y récord de visitantes, de acuerdo a datos oficiales del Ente Turístico Rosario. Se generó un movimiento económico de $3.249.513.930. Las autoridades hablan del "efecto" del Tricentenario

Pocos días después de la celebración del Tricentenario, el fin de semana largo de octubre volvió a poner a Rosario como un destino muy visitado del país. Con una agenda cargada de eventos gastronómicos y culturales a los que se les sumaron actividades deportivas de gran convocatoria, la ciudad logró tener ocupación casi plena, según datos del Ente Turístico Rosario. Durante el viernes y sábado fue difícil encontrar habitaciones disponibles en la ciudad, que llegó al 95% de ocupación hotelera.

Esta cifra es algo que no sucedía desde la Semana Santa de 2022, cuando se había llegado también al 95%. Vale mencionar, además, que en comparación con el mismo fin de semana largo de 2024, Rosario tuvo un incremento del 12% en materia de ocupación hotelera. El crecimiento resulta aún más significativo al comparar los últimos previos: octubre de 2022 registró un 89% de ocupación y el de 2023 un 87%. Para encontrar un octubre con este rendimiento, hay que remitirse a antes de la pandemia, por lo que es el mejor mes de los últimos 6 años.

Las 45.000 personas que visitaron la ciudad generaron un derrame económico de $3.249.513.930, entre gastos distribuidos en alojamiento, comidas y actividades en la ciudad. Los turistas arribaron principalmente desde Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y el interior de Córdoba. También se registraron visitantes extranjeros durante el fin de semana. Quienes se acercaron a los centros de información turística consultaron, entre otras propuestas, por el Circuito Messi, por actividades para disfrutar en familia, recorridos en monopatín, cruces a las islas y atractivos como el Monumento a la Bandera y el Acuario del Río Paraná.

El dato confirma la recuperación y el crecimiento sostenido del turismo de la Cuna de la Bandera, que en los últimos meses viene mostrando un notable incremento en el flujo de turistas y visitantes, eventos y actividad hotelera. La ciudad se consolida como uno de los destinos más convocantes del país. Cabe señalar que en junio pasado Rosario se instaló como uno de los cinco destinos más visitados de toda la Argentina, de acuerdo a datos del Indec.

Durante el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural viajó más gente que el año pasado, aunque se quedó menos tiempo y gastó con más cautela. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), entre el viernes y el lunes se desplazaron por el país 1.440.000 turistas, un 2,1% más que en el mismo feriado de 2024.

El dato que pone contexto al fenómeno es la duración de las escapadas: la estadía promedio bajó a 2 noches (contra 2,4 del año pasado), lo que implica una caída del 16,7%. El formato “mini viaje express” ganó terreno, con salidas de último momento y presupuestos más controlados.

El gasto diario por persona fue de $91.190, un 1,5% menor en términos reales, reflejando un comportamiento más austero. Aun así, los turistas mantuvieron el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

En total, el fin de semana movió $262.627 millones, lo que representa una baja real del 16,2% frente a los $228.479 millones de 2024, producto principalmente de las estadías más cortas.

Rosario y el efecto Tricentenario

"En un momento de retracción general del Turismo, la ciudad no para de crecer. Cuando decimos que volvió Rosario, hablamos de esto, de la recuperación de una ciudad que cada vez se posiciona más en la agenda nacional y que se llena de turistas que permiten mover la economía de la ciudad. El trabajo que venimos haciendo junto al gobierno de la Provincia y al sector privado comienza a dar sus frutos", destacó el intendente Pablo Javkin.

A su vez, Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, destacó: “Lo que estamos viendo es fruto del trabajo que venimos haciendo entre gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. Vemos cómo cada fin de semana largo se supera con el anterior, fruto de la pacificación que lograron el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, y lo que estamos apuntalando junto con la Municipalidad para promover el turismo, los espectáculos masivos, la vuelta de los congresos corporativos, la difusión de la cultura. Y esto se completa de la mano de las grandes obras como la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario, el Parque España, lo que vamos a lograr para los Juegos Suramericanos”.

"Este crecimiento es resultado del trabajo mancomunado entre el sector público y privado, que de manera coordinada impulsa la promoción, mejora la infraestructura turística y amplía la oferta de actividades. Rosario ofrece propuestas para todo tipo de público, desde experiencias culturales y gastronómicas hasta eventos deportivos y espectáculos, destacándose además por la calidad y la accesibilidad de sus espacios públicos, que se consolidan como grandes atractivos para locales y visitantes", resaltó en sintonía la secretaria de Deporte y Turismo local, Alejandra Mattheus.

El flujo turístico del fin de semana largo estuvo motorizado principalmente por el amplio abanico de actividades propuestas por el Municipio y producciones privadas. Entre los eventos públicos destacan la Noche de los Museos, la Noche de Colectividades, la inauguración de los nuevos espacios de La Isla de los Inventos, el Pre Cosquín y el Festival Internacional Payasadas.

También hubo eventos privados como la Noche de las Fiambrerías, el Rosario Can Festival, Expo Destilados en el marco del Congreso de Destiladores Argentinos, la feria Rosario Diseña y recitales de todo tipo con destacados artistas como Alejandro Lerner. Además, se desarrollaron eventos deportivos de gran convocatoria como la Maratón 21K Puerto Norte, el Seven Rosa y la Caminata Rosa Rosario.

