Este domingo se llevan a cabo los comicios legislativos a nivel nacional donde resultarán elegidos 127 diputados (la mitad de la Cámara Baja) y 24 senadores (un tercio del pliego de la Cámara Alta). Es el debut nacional de la Boleta Única de Papel. Las imágenes de las boletas oficiales de cada uno de los 24 distritos.

En medio de una campaña repleta de tensiones, internas y escándalos que salpicaron más a La Libertad Avanza, con la renuncia de José Luis Espert a la cabeza, este domingo se desarrollan las elecciones nacionales que renovarán media Cámara de Diputados y un tercio de los senadores, y se utilizará por primera vez en todo el país el sitema de Boleta Única de Papel. Te mostramos cómo será en cada uno de los 24 distritos.

¿Cómo se eligen los diputados nacionales?

La Cámara de Diputados de la Nación está integrada por 257 miembros, quienes son elegidos de manera directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de simple pluralidad de sufragios.

La renovación de la Cámara se realiza por mitades cada dos años. En el presente año, se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de cinco diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes.

¿Cómo se eligen los senadores nacionales?

La Cámara de Senadores de la Nación está conformada por 72 miembros, y su integración se renueva por tercios cada dos años. En esta ocasión, finalizan su mandato aquellos senadores que fueron electos en 2019, tras completar su período de seis años en el cargo.

Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres senadores, quienes son votados de manera directa y en una única elección.

¿Cómo se distribuyen las bancas en el Senado?

La agrupación política que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudica dos bancas, mientras que la segunda fuerza en número de sufragios recibe la banca restante.