Rodrigo Paz gana el balotaje presidencial en Bolivia con el 54,5% de los votos

El economista y senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se impuso este domingo en el balotaje presidencial de Bolivia con el 54,5% de los votos, según los resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La victoria consolida a Paz como el nuevo presidente electo del país, tras una campaña marcada por el llamado a la reconciliación nacional y la estabilidad económica.

Un triunfo con amplia base territorial

Los primeros datos oficiales indican que Paz obtuvo una ventaja de más de nueve puntos porcentuales sobre su rival, impulsado por una fuerte votación en Tarija, Santa Cruz y La Paz. Su propuesta de “unidad productiva” y su perfil técnico habrían captado el voto urbano y de clase media, mientras que sectores rurales también se inclinaron por su discurso de renovación.

Desafíos para el nuevo gobierno

Rodrigo Paz asumirá la presidencia el próximo enero con el reto de estabilizar la economía boliviana, afectada por la inflación y la desaceleración regional. Además, deberá tender puentes entre sectores políticos polarizados y enfrentar demandas sociales postergadas. En su primer discurso tras conocerse los resultados, Paz afirmó: “Bolivia necesita mirar hacia adelante con trabajo, honestidad y esperanza”.