Se cumplen 80 años de aquel 17 de Octubre de 1945, donde miles de trabajadores y trabajadoras colmaron las calles y, en una jornada histórica, se movilizaron hacia la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Juan Domingo Perón, detenido por el gobierno militar de 1945.

Aquella multitud, nacida de los talleres, las fábricas y los barrios obreros, marcó un antes y un después en la historia nacional. No fue solo un acto de lealtad, sino el nacimiento de un movimiento que transformó la realidad argentina y colocó en el centro de la vida política a la clase trabajadora. Desde entonces, la justicia social, la soberanía nacional y la independencia económica se convirtieron en las banderas que seguimos levantando con orgullo.

Hoy, a 80 años de aquella gesta popular, los trabajadores y trabajadoras volvemos a reivindicar ese legado con la misma convicción. Lo hacemos frente a un presidente que se atreve a calificar la justicia social como una “aberración”, mientras se arrodilla frente a la bandera de los EE.UU., entrega nuestros recursos naturales y promete más ajuste para nuestro pueblo.

Del mismo modo, no podemos dejar de señalar que así como en 1945 el líder del pueblo fue perseguido y encarcelado, hoy asistimos a una nueva forma de proscripción política, con Cristina Fernández de Kirchner injustamente condenada y apartada de la vida institucional por los mismos intereses que históricamente han buscado debilitar al movimiento popular.

Este nuevo aniversario del Día de la Lealtad nos convoca a renovar nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales, la justicia social y la unidad del pueblo trabajador. Nos inspira la memoria de quienes salieron a las calles aquel 17 de Octubre y nos impulsa la responsabilidad de seguir construyendo un país más justo y soberano.

En tiempos de ajuste y entrega, reafirmamos que la fuerza del pueblo organizado sigue siendo el motor de la historia. Con lealtad, con memoria y con orgullo: seguimos defendiendo la Patria, los derechos y la justicia social!