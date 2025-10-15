En lo que va de octubre se registraron 11 femicidios y organizaciones alertan por la emergencia de género

Desde MuMaLá informaron que en lo que va del año se cometieron 195 asesinatos por motivos de género, uno cada 35 horas. Advirtieron además que en octubre la violencia machista dejó una víctima fatal cada 28 horas

En lo que va de octubre ya se registraron 11 femicidios en la Argentina, y distintas organizaciones alertan sobre la situación de emergencia que atraviesa el país ante el aumento de los crímenes vinculados a la violencia de género.

Según datos de la organización MuMaLá, desde el 1° de enero de 2025 se contabilizan 195 femicidios, lo que equivale a un asesinato cada 35 horas. Además, señalaron que en lo que va de octubre “hubo 11 víctimas fatales del machismo en su forma más extrema, una cada 28 horas”.

El más reciente informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, publicado a fines de septiembre, indica que hubo 182 femicidios y 758 intentos de asesinato.

El 14% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, el 73% de los crímenes fue cometido por una expareja o un familiar, y el 70% de las mujeres, lesbianas, travestis y trans fueron asesinadas en su propia vivienda.

Otro dato preocupante es que, como consecuencia de estos hechos, 120 niñas, niños y adolescentes quedaron sin su madre.

Entre los casos más conmocionantes de los últimos meses figuran los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela; los de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba; el de Gabriela Arací Barrios en Chaco; y el de Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca.

Este año se cumplieron diez años del primer Ni Una Menos, y desde MuMaLá difundieron un balance de la última década: “Desde el 1° de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025 registramos 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios. Esto significa que una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas”.