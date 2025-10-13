Trump asiste en Egipto a la cumbre sobre el plan de paz en Gaza sin Israel ni Hamás

La cumbre de Egipto sobre el acuerdo de paz en Gaza ha comenzado este lunes poco antes de las 17.00. El presidente de EE UU, Donald Trump, ha llegado a la localidad egipcia de Sharm el Sheij para participar en la reunión, a la que asiste una veintena de líderes europeos, pero no hay representantes de Israel ni de Hamás. Previamente, Trump ha intervenido en el Parlamento israelí.

El líder estadounidense ha asegurado ante la Cámara que el acuerdo representa el comienzo de “la era dorada de Israel y Oriente Próximo”. Por su parte, Netanyahu, que finalmente no viaja a Egipto, ha asegurado que Trump ha sido “determinante para la vuelta de los rehenes” y que “es el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”.

Hamás ha completado esta mañana la entrega de los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja. El canje ha tenido lugar en dos tandas y dos puntos distintos: primero han sido liberados siete rehenes en el norte del enclave y después otros 13 en el sur. Todos se encuentran ya en territorio israelí, donde cientos de personas se han congregado en Tel Aviv para seguir por las pantallas la operación. A cambio, Israel ha comenzado ya a liberar a decenas de presos de los cerca de 2.000 que pondrá en libertad.

Tras la liberación de los 20 rehenes vivos, en Gaza empieza ahora la entrega de los cadáveres de los rehenes muertos. Se da ya por seguro que esa entrega será complicada y que puede incluso que los cuerpos de algunos de ellos no puedan ser localizados. Según ha informado Hamás, este lunes solo se devolverán los cuerpos de cuatro secuestados. Se trata de Guy Illouz, Yossi Sharabi, el estudiante nepalí Bipin Yoshi y el militar Daniel Pérez.

Un convoy de vehículos de la Cruz Roja se dirige ahora a un lugar de entrega en el sur de Gaza para recoger esos cuerpos, ha informado el ejército israelí.

La organización humanitaria entregará los ataúdes a los militares israelíes dentro de Gaza, donde se celebrará una pequeña ceremonia, dirigida por un rabino militar, en su memoria.

Los ataúdes de los rehenes civiles serán trasladados al instituto forense de Abu Kabir, en el centro de Israel, para la identificación de los restos, mientras que los cadáveres de militares serán trasladados a un campamento militar.