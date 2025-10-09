Santa Fe Acá presenta la peña para clubes de barrio

En una nueva propuesta, el dispositivo estatal pretende revalorizar los clubes de barrio mediante una peña y fiesta popular. Su primera edición será este sábado 11 en el Club Belgrano de Rosario.

El programa Santa Fe Acá, del gobierno provincial, suma una nueva extensión en su iniciativa de abordaje territorial: La Peña de Santa Fe Acá, la cual se moverá por diferentes clubes, en principio de la ciudad de Rosario, con shows en vivo, mesas compartidas, juegos, música y baile. También se ofrecerá servicio de buffet y las ganancias quedarán para beneficio de la institución.

Esta nueva faceta del programa está pensada específicamente para clubes y busca fortalecer los lazos sociales y de los barrios con sus clubes, haciendo protagonistas a las familias y apostando al crecimiento de la trama cultural.

Santa Fe Acá, el Estado en territorio

Santa Fe Acá es una iniciativa del Gobierno de Santa Fe que nuclea a todas sus áreas de gestión junto a gobiernos locales e instituciones de la sociedad civil y a través de operativos de despliegue territorial busca acercar a la ciudadanía las capacidades de respuesta del Estado.

Este programa articula los esfuerzos de los distintos niveles y poderes del Estado entre sus diferentes jurisdicciones, con el objetivo de reducir las desigualdades del territorio, potenciar las capacidades de los ciudadanos en sus comunidades, promoviendo la inclusión a partir de la participación ciudadana y la utilización del espacio público, fortaleciendo los vínculos entre vecinos e instituciones.