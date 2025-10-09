Dolor en el mundo del fútbol: Miguel Ángel Russo murió este martes a los 69 años, en su casa

La primera información oficial llegó de la mano de la Asociación del Fútbol Argentino, desde las redes sociales, que confirmaron la triste noticia para el deporte argentino.

"La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", comunicó la AFA.

Minutos después, Boca posteó la triste noticia: "Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor.¡Hasta siempre, querido Miguel!"

Según había informado este lunes Boca en un comunicado oficial, Russo se encontraba "cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club".

El técnico, quien había recibido el diagnóstico de cáncer de próstata en 2017, se encontraba de licencia médica en el club desde finales de septiembre y había sido hospitalizado en tres oportunidades en el último mes.