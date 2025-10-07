Paro nacional de Ctera para el martes 14 de octubre: Amsafé adhiere y Sadop acompaña sin suspensión de actividades

La Confederación de docentes de escuelas públicas convocó a una medida de fuerza con movilización a la ciudad de Buenos Aires para ese día. Mientras que Amsafé se pliega a la medida de fuerza, los docentes de escuelas privadas se sumarán al reclamo, pero sin paro. Este miércoles 8, los maestros se concentrarán en la plaza San Martín, con radio abierta, volanteada y clases públicas

Este lunes, la Confederación de docentes de las escuelas públicas (Ctera), anunció la realización de una jornada nacional de lucha para el miércoles 8 de octubre y un paro nacional docente para el martes 14 de octubre.

"Las y los docentes de todo el país realizamos este 8 de octubre una jornada nacional de protesta y el 14 un paro nacional docente, en el marco del plan de lucha de Ctera", señalaron desde el gremio del magisterio santafesino. El reclamo es por "salarios dignos, restitución del Fonid, paritaria nacional y defensa de la educación pública".

En Rosario, este miércoles, los maestros nucleados en Amsafé concentrarán de 8 a 23 en la plaza San Martín (Santa Fe y Dorrego), con radio abierta, volanteada, clases públicas y paneles, entre otras actividades. Mientras que el martes 14, el paro será con movilización en la ciudad de Buenos Aires.

La medida de fuerza en Santa Fe



En Santa Fe, los docentes que adhieran al paro del 14 de octubre no cobrarán el premio a la Asistencia Perfecta. Un monto que impacta en los haberes de los docentes: en septiembre pasado, un docente con cargo directivo y supervisión que no tuvo ausencias en agosto recibió 180.422 pesos, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobró 90.211 pesos. Esta semana la provincia destacó que por primera vez en 14 años, Santa Fe cerrará su ciclo lectivo con 185 días de clases.