Javier Milei la pasa mal en Mar del Plata: los vecinos lo insultaron en la calle

La vida de un rockstar es así: una noche se reciben los aplausos de la multitud en un show en la Ciudad de Buenos Aires y al día siguiente, se enfrentan los insultos en la calle Güemes, una de las más concurridas de Mar del Plata, que fue lo que le pasó en las últimas horas a Javier Milei en su campaña electoral.

A falta de cuadros políticos, el mandatario se puso al frente de la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales y tras su concierto de rock en el Movistar Arena rumbeó para Mar del Plata con Diego Santilli, que finalmente no encabezará la lista de candidatos.



"¡Estafador!", espetó un vecino de Mar del Plata desde un balcón al ver pasar a Javier Milei y su equipo de paseo por la calle Güemes. El Presidente podría haber acusado recibo o seguido de largo, pero ese no es el estilo "rockstar" que le gusta cultivar: "Igual te estoy arreglando la vida", retrucó en vez.

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al Presidente con un “Dome, Milei, dome” para que siguiera contestando a las agresiones verbales. "Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale", sumó el mandatario, con un ímpetu exacerbado.

Las caras en el show y circo de Javier Milei

El insólito show musical que ofreció el lunes por la noche Javier Milei en el Movistar Arena de Villa Crespo dejó atónitos y desorientados hasta a los periodistas oficialistas como Esteban Trebucq y Luis Majul, que no pudieron defenderlo.

Es que este lunes el mandatario presentó su libro "La construcción del milagro", en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, con un discurso y una performance musical junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.

"Todo esto, si la economía anduviera bien, y el el Gobierno no tuviera los problemas que tuvo con el caso $LIBRA, Spagnuolo y Espert, se podría decodificar de otra manera. En este contexto...", dijo Majul, para dar a entender que el papelón, encima, fue inoportuno. "Evidentemente quieren recrear una mística, que es en otro contexto. Simplemente una opinión...", analizó.