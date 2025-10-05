Con el objetivo de facilitar y agilizar el acceso a las operaciones financieras cotidianas y proporcionar más comodidad para clientes y empleados de las empresas que integran el Parque Industrial de Funes, el Banco Santa Fe instaló un nuevo espacio de atencion, con cajero automático, en el marco de su constante plan de innovación y expansión.

El nuevo punto de contacto cuenta con un cajero automático de última generación, que permite realizar operatorias tales como gestión de préstamos, depósitos y extracción de efectivo entre otras varias gestiones, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



El acto de inauguración contó con la presencia del Intendente de Funes, Roly Santacroce, y otras autoridades municipales y del Banco Santa Fe.

“Con la instalación de este nuevo ATM continuamos acompañando al sector productivo de la provincia, y renovamos nuestro constante compromiso con la inclusión financiera de las comunidades, y como agente financiero de la provincia continuamos acompañando al crecimiento y desarrollo de todos los sectores productivos en el marco de nuestro propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional”, afirmaron desde el Banco, y destacaron que todos estos avances reafirman su posición como la entidad digital de vanguardia, proporcionando herramientas modernas y seguras para la gestión financiera de sus clientes que les permiten operar todas las cuentas desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de acercarse a una sucursal.

El cajero automático inaugurado se integra a la red de más de 500 cajeros automáticos del Banco Santa Fe, que junto con sus más de 150 sucursales, 350 terminales de autoservicio y 800 puntos de Santa Fe Servicios lo posicionan como la entidad financiera más importante de la provincia.

El Banco Santa Fe lidera el desarrollo de canales alternativos digitales y con automatización para que sus clientes puedan operar en forma ágil, cómoda y segura las 24 horas de los 365 días del año y realizar una variedad de operaciones bancarias como transferencias, depósitos retiros, consultas de saldos y movimientos, pagos de impuestos y servicios, plazos fijo y préstamos, entre otras.

La entidad continúa así en el camino de la innovación y el crecimiento constante, invirtiendo en soluciones tecnológicas diseñadas para brindar a todos los sectores productivos de la provincia mayor comodidad, seguridad y agilidad en sus operaciones financieras.