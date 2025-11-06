Chevrolet mantiene atractivos planes de financiación en noviembre

Chevrolet mantiene atractivos planes de financiación en noviembreNegocios & Empresas GM
Chevrolet continúa ofreciendo este mes las mejores condiciones de financiación del mercado para comprar un vehículo 0Km de la marca de una forma accesible y conveniente.
En este mes de noviembre, Chevrolet redobla su acción comercial ofreciendo nuevas y exclusivas condiciones de financiamiento con tasas 0% a 18 meses para sus productos más buscados: los versátiles Onix y Onix Plus, y la exitosa Chevrolet Tracker, líder indiscutida de su segmento desde 2023 y con más de 16.100 unidades matriculadas en el acumulado enero-octubre 2025.
Por su parte, tanto la Chevrolet Spin, el vehículo familiar por excelencia del mercado argentino gracias a sus siete plazas; como las pick-ups Montana, S10, y el SUV todoterreno Trailblazer, se ofrecen con tasa 0% en 12 meses.
Cabe destacar también la financiación exclusiva con tasa 4,9% a 12 meses del innovador y disruptivo Chevrolet Spark EUV, un vehículo 100% eléctrico que desde su lanzamiento alcanzó el podio de ventas.
Además, Chevrolet cuenta en su cartera comercial con ventajosas propuestas de tasas y plazos de pago más extensos para todas estas familias de modelos.
De esta forma, la marca del moño ofrece los siguientes planes para cada uno de los productos mencionados:
Plan Onix & Onix Plus
Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.
Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.
Financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
Financiación de hasta $18.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
Plan Tracker
Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.
Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.
Financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
Financiación de hasta $18.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
Plan Spin
Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.
Financiación de hasta $16.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.
Financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
Financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
Plan Montana
Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.
Financiación de hasta $16.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.
Financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
Financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
Plan Trailblazer
Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $20.000.000
Financiación de hasta $20.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.
Financiación de hasta $22.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.
Financiación de hasta $25.000.000 a 30 meses, con tasa 34,9%.
Plan Spark EUV
Financiación de hasta $12.000.000 a 12 meses, con tasa 4,9%.
Financiación de hasta $16.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.
Financiación de hasta $18.000.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.
Financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.
Plan Chevrolet
Chevrolet también ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir sus vehículos a través del Plan Chevrolet, el sistema de plan de ahorro de la marca.
Las condiciones para cada producto dentro del plan son las siguientes:
Onix: hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.
Onix Plus: hasta 100% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.
Tracker: hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.
Spin: hasta 70% financiada, en hasta 84 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.
Montana: hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.
S10: hasta 60% financiada, en hasta 84 cuotas.
Con estas promociones, Chevrolet continúa demostrando su compromiso con ofrecer a sus clientes las mejores condiciones para acceder a un vehículo 0Km. Estas promociones están disponibles en toda la Red de Concesionarios oficiales de la marca a lo largo y ancho de la Argentina.
Para mayor información, visite https://www.chevrolet.com.ar
