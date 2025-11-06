Chevrolet mantiene atractivos planes de financiación en noviembre

Chevrolet continúa ofreciendo este mes las mejores condiciones de financiación del mercado para comprar un vehículo 0Km de la marca de una forma accesible y conveniente.

En este mes de noviembre, Chevrolet redobla su acción comercial ofreciendo nuevas y exclusivas condiciones de financiamiento con tasas 0% a 18 meses para sus productos más buscados: los versátiles Onix y Onix Plus, y la exitosa Chevrolet Tracker, líder indiscutida de su segmento desde 2023 y con más de 16.100 unidades matriculadas en el acumulado enero-octubre 2025.

Por su parte, tanto la Chevrolet Spin, el vehículo familiar por excelencia del mercado argentino gracias a sus siete plazas; como las pick-ups Montana, S10, y el SUV todoterreno Trailblazer, se ofrecen con tasa 0% en 12 meses.

Cabe destacar también la financiación exclusiva con tasa 4,9% a 12 meses del innovador y disruptivo Chevrolet Spark EUV, un vehículo 100% eléctrico que desde su lanzamiento alcanzó el podio de ventas.

Además, Chevrolet cuenta en su cartera comercial con ventajosas propuestas de tasas y plazos de pago más extensos para todas estas familias de modelos.

De esta forma, la marca del moño ofrece los siguientes planes para cada uno de los productos mencionados:

Plan Onix & Onix Plus

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.

Financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.

Financiación de hasta $18.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Plan Tracker

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.

Financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.

Financiación de hasta $18.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Plan Spin

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.

Financiación de hasta $16.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.

Financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.

Financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.



Plan Montana

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.

Financiación de hasta $16.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.

Financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.

Financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.



Plan Trailblazer

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $20.000.000

Financiación de hasta $20.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.

Financiación de hasta $22.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.

Financiación de hasta $25.000.000 a 30 meses, con tasa 34,9%.



Plan Spark EUV

Financiación de hasta $12.000.000 a 12 meses, con tasa 4,9%.

Financiación de hasta $16.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.

Financiación de hasta $18.000.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.

Financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.

Plan Chevrolet

Chevrolet también ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir sus vehículos a través del Plan Chevrolet, el sistema de plan de ahorro de la marca.

Las condiciones para cada producto dentro del plan son las siguientes:

Onix: hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.

Onix Plus: hasta 100% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.

Tracker: hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.

Spin: hasta 70% financiada, en hasta 84 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.

Montana: hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.

S10: hasta 60% financiada, en hasta 84 cuotas.

Con estas promociones, Chevrolet continúa demostrando su compromiso con ofrecer a sus clientes las mejores condiciones para acceder a un vehículo 0Km. Estas promociones están disponibles en toda la Red de Concesionarios oficiales de la marca a lo largo y ancho de la Argentina.

Para mayor información, visite https://www.chevrolet.com.ar