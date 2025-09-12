Condenan a Bolsonaro a 27 años de prisión por el intento de golpe a Lula

La Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia alcanzó la mayoría necesaria para condenar a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de estado y asesinato contra Lula. Se trata de un fallo de resonancia global que tiene como telón de fondo la presión descarnada del gobierno de Trump para que la Corte de Brasil absolviera al ex presidente.

La administración Trump llegó a imponerle aranceles del 50% a Brasil y quitarle la visa al juez Alexander de Moraes, para que no condenaran a Trump. Pero nada hizo vacilar a los jueces ni al gobierno de Lula. Por el drama político que rodeó el proceso y los poderes en juego, la sentencia marca un hito en la democracia brasileña y latinoamericana.

Si bien los hechos abarcan lo ocurrido entre octubre de 2022 cuando Lula derrota a Bolsonaro y es electo presidente y enero del 2023 cuando los bolsonaristas atacan Brasilia, no escapó a los jueces que Bolsonaro siempre jugó al borde y más allá del sistema democrático. Reivindicó la dictadura militar y al torturador de Dilma Rousseff.

Durante su gobierno, tanto él como los suyos, en especial su hijo Eduardo Bolsonaro fueron los primeros en decir que estaban en condiciones de cerrar el Congreso e intervenir la Corte Suprema.

Condenado

Como la condena supera los 8 años, Bolsonaro debería comenzar a cumplirla en una cárcel común, pero seguiría recibiendo el beneficio del arresto domiciliario por cuestiones de salud. La acusación de la Fiscalía General lo ubica como la figura central de la trama golpista con cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático; organización criminal armada; daños agravados a bienes federales; y daños al patrimonio protegido.

No hay vacuna necesaria para el autoritarismo, el golpe de estado es un crimen.

El voto decisivo, en una Corte militarizada y donde el aire se podía cortar, lo dio la jueza Carmen Lucia que dijo a la hora de justiciar su voto que "no hay vacuna necesaria para el autoritarismo" y remarcó que "el golpe de estado es un crimen". "El 8 Enero de 2023 no fue un acontecimiento banal después de una comida de domingo después de que la gente saliera a pasear", sostuvo la magistrada, en referencia a la toma de Brasilia. Luego se produjo voto de Cristiano Zanin, que definió la condena.

La larga exposición de la jueza estuvo marcada por el voto de su colega, Luiz Fux, a favor de la absolución de Bolsonaro durante la jornada del miércoles. Fux se convirtió en un nuevo héroe para el bolsonarismo pero generó alta tensión entre los magistrados.

Los jueces de la Suprema Corte de Brasil, Alexander de Moraes y Carmen Lucia.

Tanto Lucia como Zanin detallaron con precisión los argumentos que confirman el rol de Bolsonaro como articulador de la organización criminal que avanzó en dos sentidos: el plan "Puñal verde y amarillo" que buscaba asesinar a Lula, su vice Geraldo Alckmin y el juez Alexander de Moraes, para decretar un estado de emergencia, crear un gobierno de transición y volver a llamar a elecciones, luego de la derrota ante Lula.

Y también fue condenado por los hechos del 8 de enero, cuando miles de bolsonaristas atacaron el Palacio de Gobierno, la Corte Suprema y el Congreso. Fue en efecto el pico dramático de un plan golpista que incluyó fake news sobre un supuesto fraude, el no reconocimiento de los resultados de las elecciones y un plan golpista que se alimentó durante 4 días de silencio tras la derrota en el balotaje y se confirmó con la toma de Brasilia. Luego se conoció que además se planificó el asesinato de Lula y su vice Geraldo Alckmin.

Bolsonaro abrió la puerta para que los militares ingresaron al Gobierno. Pobló su gabinete de generales, que durante la pandemia tomaron el control total d ela gestión ante la deriva negacionista del Covid y anti vacunas del ex presidente. Salvaron su gobierno del colapso, pero al mismo tiempo se creyeron invencibles y metieron a una organización con mucho prestigio en Brasil en un plan golpista que los manchó gravemente.

Ahora el bolsonarismo profundizará la estrategia de las sanciones y aranceles de parte del gobierno de Donald Trump y la presión a los líderes del Congreso para debatir una amnistía que le permita a Bolsonaro ser candidato a presidente en 2026.

Para las Fuerzas Armadas, tener a los suyos condenados es deshonra y por eso, este jueves no hubo de parte de los militares ningún apoyo público ni a Bolsonaro ni a dos pesos pesados como el ex jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Augusto Heleno, y el ex jefe de gabinete, ministro de Defensa y ex candidato a vice, Walter Souza Braga Netto.

La denuncia de la Fiscalía General de la República contra los acusados fue presentada el 18 de febrero, basándose en la investigación de la Policía Federal sobre los violentos atentados contra la sede de los Tres Poderes del Estado en Brasilia.

El juez Luiz Fux, que pidió la absolución de Bolsonaro.

La acción penal involucró a 34 personas, incluyendo comandantes de las fuerzas de seguridad que colaboraron en la ejecución de los atentados.

Entre otros condenados aparecen altos mandos como el almirante y ex comandante de la Marina, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, ex-ministro de Justicia, el general de reserva y ex jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Augusto Heleno, el teniente coronel y ex ayudante personal de Bolsonaro, Mauro Cid, el arrepentido que detonó la investigación, el general y ex ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto, exjefe de la Casa Civil y ex candidato a vicepresidente. Todos militares de mucha relevancia en el gobierno.

Pero la condena es una derrota categórica para Donald Trump. Los aranceles y las sanciones no hicieron más que activar el orgullo brasileño y ahora en Brasil se preguntan cuanto tiempo más seguirá Trump sosteniendo la cruzada caprichosa de Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, fugado a Estados Unidos.

Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas.

Pero la condena es una derrota categórica para Donald Trump. Los aranceles y las sanciones no hicieron más que activar el orgullo brasileño y ahora en Brasil se preguntan cuanto tiempo más seguirá Trump sosteniendo la cruzada caprichosa de Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, fugado a Estados Unidos.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que "Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas" pero en las redes lo tomaron con burla.

El propio Celso Amorim, asesor especial de Lula para la política exterior, reconoció que es preocupante las amenazas de la Casa Blanca que hasta llegó a sugerir el uso del poder militar para defender "la libertad" pero aclaró con mucha contundencia que nada de lo hagan va a cambiar la decisión de la justicia.

El fallo deja una Corte Suprema empoderada, las Fuerzas Armadas en silencio, con vergüenza y sin rol político, y a Lula creciendo en las encuestas.