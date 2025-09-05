"... los temas son largos, tienen varias partes, pero está hecho para ustedes". Así termina la canción "Cuando ya me empiece a quedar solo". La compuso Charly García en 1973 (en Sui Géneris con Nito Mestre). Tal vez sea adecuado para lo que estamos sintiendo los argentinos cada vez que lo vemos a Leo Messi con la camiseta argentina en una cancha. Como este miércoles.

Marcó dos goles (uno, un golazo) para la victoria 3 a 0 contra Venezuela. Una victoria agridulce, porque pudo ser la última vez que vimos al mejor jugador de todos los tiempos, jugando para la selección nacional por los puntos en nuestro país.

Por eso, en el estadio monumental de River, hubo un momento muy especial, aunque no en el césped. El GOAT ("Greatest Of All Times", el más grande de la historia) se encontró con la leyenda viviente del rock y la música argentina: Charly García.

El encuentro de dos leyendas se inmortalizó en una foto de Messi y Charly García que se hizo viral al instante. Hubo dos "colados" para dar testimonio.

El "chiqui" Tapia y el "guardaespaldas" Rodrigo De Paul. El presidente de la AFA fue el gestor de esta imagen que se viralizó rápidamente.

Charly tiene 73 años. La "Pulga", 38. Si los sumamos, estamos frente a 121 años que condensan lo mejor de nuestro país. Una maravilla.