Día de la Industria: Pullaro cuestionó las políticas nacionales y dijo que amenazan la producción y el empleo

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes en la ciudad de Santa Fe el acto oficial por el Día de la Industria en la sede de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), donde renovó su defensa del modelo productivo santafesino y lanzó críticas a las políticas nacionales que, según dijo, amenazan la producción y el empleo.

“El error de haber abierto las importaciones sin cuidar a la industria es lo mismo que ocurrió cuando se intentó subir retenciones: ponen en riesgo al interior productivo”, advirtió Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y su gabinete.

El mandatario provincial defendió la competitividad del entramado industrial santafesino frente a los cuestionamientos desde Nación: “Es falso decir que nuestra industria no es competitiva. Si quieren compararla con la de otros países, bajen los impuestos o subsidien como hacen en otros lugares”.

Pullaro reclamó la construcción de un gran acuerdo político que permita garantizar previsibilidad a los sectores productivos: “La única manera de que la Argentina salga adelante es con un acuerdo productivo que consolide a nuestra industria y a nuestro campo, generando trabajo y desarrollo”.

Pullaro tras las intensas lluvias: “La obra pública salvó de la inundación a la provincia de Santa Fe”

En ese sentido, insistió en que Santa Fe mantiene equilibrio fiscal sin resignar inversión: “Podemos demostrar que tenemos cuentas ordenadas y, al mismo tiempo, más obra pública para el desarrollo, gracias a programas de inversión público-privada que generan empleo y crecimiento”.

El presidente de la UISF, Cristian Fiereder, destacó las políticas de la provincia y respaldó la advertencia del gobernador. “La industria no busca privilegios ni atajos, solo competir en condiciones justas. Valoramos la eficiencia y la articulación público-privada que se expresa en la obra eléctrica para Los Polígonos y la estabilidad fiscal que permite planificar”, afirmó. Y remarcó: “Sin industria no hay Nación”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que la gestión de Pullaro “no va a parar ni un segundo de impulsar acciones concretas en beneficio de la producción, el campo y la industria”, y pidió al Congreso avanzar con leyes clave como la de Pymes y la de Biocombustibles.