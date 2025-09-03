“Mejor que no venga…”: Le advierten a Javier Milei sobre ataques en el cierre de campaña de la La Libertad Avanza en Moreno

Clarín hizo eco de amenazas emitidas por el referente kirchnerista “Machi” Cabrera, quien recomendó a Javier Milei no asistir al cierre de campaña de su partido, La Libertad Avanza, programado para mañana, en Moreno. De esta manera, el temor por nuevos ataques hacia el Presidente y su comitiva reflotan, y acentúan la brecha social, en un clima de sobrada tensión.

Luego de una maratónica cruzada para consolidar la presencia de LLA en Buenos Aires y en todo el país, la plataforma que catapultó a Milei al poder aguarda con expectativas el acto que pondrá fin a la carrera proselitista por conquistar los votos en la PBA.

Sin embargo, el panorama no acompaña el ánimo festivo del partido violeta, puesto que sus representantes vienen de sufrir, en primera persona, el repudio social, luego de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, que comprometieron a Karina Milei en un presunto sistema de coimas.

Motivados por “la grieta”, grupos de militantes opositores inauguraron una hilera de ataques que comenzó en Junin, continuó en Lomas de Zamora y halló secuela en Corrientes, lugares de donde los representantes libertarios debieron ser evacuados por riesgo de sufrir agresiones.

Y un nuevo episodio parece avecinarse con el arribo del león a Moreno, este miércoles. Mientras las redes de LLA convocan a la militancia a asistir al Club Atlético Villa Angela, facciones kirchneristas ya hicieron pública su intención de frustrar el evento: “Mejor que no venga…”, fue el contundente mensaje de Cabrera, dirigente social del municipio.

Agresiones en Corrientes

La última aparición de los líderes libertarios fue en respaldo al ex candidato a Gobernador de Corrientes, Lisandro Almirón. En su apoyo, la semana pasada arribaron a la provincia Karina Milei y Martín Menem, Secretaria de Presidencia y Presidente de Diputados, respectivamente.

Pero las investiduras no sirvieron para esquivar el mal rato que ambos funcionarios, señalados por el escándalo de los sobornos, pasaron a manos de manifestantes que irrumpieron en la caravana libertaria y lograron, entre empujones y patadas, el retiro forzoso de los políticos.

Mientras tanto, el desempeño de Almirón en las elecciones del domingo pasado, a 3 días de los hechos, resultó desastroso: El aspirante a la gobernación quedó en cuarto puesto, con apenas el 10% de los votos. Y no fueron pocos los que adjudicaron el bajo rendimiento de LLA en esta instancia a la visita de Milei y Menem, rostros clave en la causa de las coimas en ANDIS.

Pese a la hostilidad recibida en las últimos eventos, el armador de LLA en la PBA, Sebastián Pareja, declaró a TN que el cronograma de la gira proselitista no se modificará, hasta que finalicen las elecciones anuales. Por este motivo, el 3 de septiembre el bloque celebrará el cierre de campaña en la localidad de Moreno.

El municipio actualmente es liderado por Mariel Fernández, acérrima peronista y kirchnerista, y representa uno de los bastiones del movimiento en la Provincia. Por este motivo, el avance de LLA en el territorio resulta fundamental aunque, según parece, los libertarios no tendrán facilitado el acceso y la consolidación de su partido en Moreno.

O al menos así lo demostraron los recientes comentarios que Machi Cabrera, referente del Frente Argentino Revolucionario (FAR), declaró ante el medio local Desalambrar: “Que se fije lo que va a hacer porque acá en Moreno no sé lo que puede llegar a pasar”, advirtió.

“No hay respeto, se nos ríen en la cara, nos cagan en la cara, se está robando todo (…) Que se fije Milei si viene a Moreno porque no sé lo que puede llegar a pasar, acá no va ser una piedra o botella que le tiren, entonces que no venga, directamente que no venga”, insistió Cabrera, dejando deslizar la amenaza de concretar un ataque de elevado tono contra el Jefe de Estado.