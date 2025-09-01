Los docentes de la UNR paran lunes 1 y martes 2 de septiembre

Es en el marco del plan de lucha que la COAD, el gremio que nuclea a los profesores e investigadores, dispuso en reclamo de mejoras salariales y el financiamiento del sistema universitario. En ese sentido, durante el 94º plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizado en Rosario el jueves y viernes pasado, se adelantó la realización de una marcha federal que nucleará a rectores, docentes, investigadores, no docentes y alumnos para frenar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso.



La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad), llevará adelante un nuevo paro 48 horas este lunes 1 y martes 2 de septiembre. La medida de fuerza se da en el marco de los reclamos por parte del gremio y de la Confederación de Docentes Universitarios (Conadu) de una mejora salarial.

Tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación hace poco más de una semana, Coad realizó una nueva asamblea docente para decidir si continuaba con el esquema de paros rotativos de 48 horas que viene llevando adelante hace dos semanas y la medida de fuerza fue ratificada por unanimidad por lo que este lunes comenzará un nuevo paro de 48 horas.

Esta nueva medida será la última del esquema de paros rotativos de 48 horas establecidos a medidados de agosto y que comprendió el jueves 21 y viernes 22 del mes pasado; el martes 26 y miércoles 27; y ahora los dos primeros días de septiembre.

Tras ello, desde el gremio declararon que impulsarán la realización de una nueva marcha federal universitaria para este mes de septiembre. Al respecto, la última reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que sesionó en Rosario jueves y viernes pasado en el marco del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria y que reunió al 94º Plenario de Rectoras y Rectores, adelantó que la marcha podría realizarse el 17 o 24 de septiembre, según sea la fecha en la que el Congreso trate el nuevo veto a la Ley que ya anunció el presidente Javier Milei .

“La continuidad y profundización del plan de lucha es la perspectiva que asumimos los docentes para enfrentar este momento crítico en el cual se degradan día a día nuestras condiciones de vida y de trabajo y en el que corre peligro la existencia misma de la universidad”, sostuvieron desde el gremio.

“Un derecho de todo el pueblo argentino, la universidad pública y gratuita y la ciencia nacional, amerita la más amplia unidad y participación. La única lucha que se pierde es la que se abandona. La historia nos demuestra que frente a un gobierno violento y autoritario, la única oposición efectiva es la construcción colectiva y la movilización callejera”, agregaron.

“Hoy el poder adquisitivo del salario docente es el más bajo de los últimos 40 años”; manifestó la Coad en un comunicado. Y agregó: “Este ajuste brutal va acompañado de los recortes presupuestarios para las universidades nacionales y el ataque a la ciencia y la investigación argentina. Los docentes vamos a seguir luchando por nuestras demandas, generando unidad con todos los sectores de trabajadores y con la comunidad educativa para defender nuestras conquistas y pararle la mano al proyecto de miseria y destrucción del Gobierno de Milei”, declararon desde Coad.

“Los docentes hace años que cobramos mal, pero nunca estuvimos peor que hoy. Con una clara tendencia a la baja, 2015-2025 es la década perdida para el salario docente”, agregó el mensaje.

“Desde que asumió Milei, el poder adquisitivo de nuestros sueldos es la mitad de la remuneración percibida en octubre de 2015”, manifiesta el gremio. Y sostiene que “el reciente incremento unilateral del 7,5% en cómodas cuotas entre junio y noviembre de este año profundiza la degradación del salario docente”.

“El trabajo docente es un pilar sobre el que se sostiene la universidad pública y gratuita. Degradarlo al extremo, como hace este gobierno, es atacar nuestras condiciones de vida y poner en peligro la existencia misma de la universidad”, concluyeron desde la entidad gremial.

Hace diez días, el Senado de la Nación convirtió en Ley el proyecto de Financiamiento Universitario que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales. La votación arrojó 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, dándole un duro golpe al gobierno de Javier Milei que rechaza la iniciativa argumentando la falacia de que no se sostiene de donde saldrán los fondos para hacer frente a la Ley.

La nueva legislación también otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre de 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a los índices oficiales de inflación.

“La aprobación de esta ley, sabemos, es un nuevo punto de partida para la pelea que protagonizamos. Ante el seguro veto presidencial, precisamos fortalecer nuestro plan de lucha como colectivo docente y junto a toda la comunidad universitaria”, manifestaron desde la Coad.

“Además, nuestras demandas son convergentes con lo planteado por dicha ley, pero no pueden esperar a su aplicación. La degradación salarial nos obliga a pelear ahora por la reapertura de la paritaria y por un aumento que recomponga el poder adquisitivo de nuestros sueldos”, agregaron.

Vale recordar que en el marco del Plenario del CIN realizado en Rosario este viernes 19 de agosto, tanto los rectores como los representantes de docentes, no docente y alumnos coincidieron en la convocatoria a una nueva marcha federal para septiembre con el fin de presionar a los legisladores para que rechacen el casi seguro veto presidencial.