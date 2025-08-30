Toto la Justicia quiere saber: sobre el crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.los 20 mil millones del prestamo del FMI

El Juzgado Federal de Dolores ordenó al Ministerio de Economía a entregar en un plazo de 5 días el expediente completo en el que tramitó el DNU 179/2025, a través del que el Gobierno tomó un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

Tomó la decisión al responder a una acción de amparo que había presentado Francisco Verbic, por parte de la Coordinadora de Abogados de Interés Público (CAIP), y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La querella sostiene que el ministerio conducido por Luis Caputo violó la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 e intentó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado.

Para el CELS, "a decisión del juzgado "reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales" y que su cumplimiento "es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI".

Dijo que el DNU "tampoco contiene información sobre las razones y condiciones del empréstito"; y recalcó que "la propia Corte Suprema de Justicia estableció que 'el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación".

Y concluyó: "El Ministerio de Economía debe decir cómo se gestó el acuerdo con el Fondo".