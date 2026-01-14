La inflación saltó al 2,8 por ciento, pero Milei dice que Toto Caputo es "el más grande"

El índice subió por quinto mes consecutivo y el gobierno tuvo que salir a festejar la interanual. Las consultoras ya habla de 30% para 2026, el triple de lo que dice el Presupuesto.

La inflación de diciembre se aceleró al 2,8% según el Indec pero Javier Milei dice que Luis "Toto" Caputo es "el más grande". El repunte inflacionario luego de la suba del dólar parece confirmar que más allá de las declaraciones voluntaristas de Toto Caputo y José Luis Daza, el pass through existe.

De hecho, los números so casi calcados: la inflación acumulada en el 2025 fue del 31% y la devaluación del peso del 28,5%.

El índice oficial subió así por quinto mes consecutivo y confirma una tendencia alcista desde mayo, cuando dio 1,5%, lo que deja un arrastre estadístico importante para este año. Las consultoras privadas que pronosticaban un 20% de inflación para 2026 ya hablan de un 30%, el triple de lo que pautaron Milei y Caputo en el Presupuesto que sancionó el Congreso.

El gobierno sintió el impacto por una tendencia alcista que ya supera el semestre y arroja el interrogante sobre si la Argentina está en un proceso desinflacionario o todo lo contrario.

Por eso las principales figuras del gobierno salieron a coro a aferrarse al argumento de que la inflación a nivel interanual fue del 31,5%, la menor en ocho años, un período cuanto menos antojadizo, pero adecuado para sostener el relato libertario.

En diciembre de 2017, cuando gobernaba Mauricio Macri, fue de 24,8%. Desde entonces empezó a subir, de acuerdo a la comparación del gobierno de Milei. El ministro de Finanzas entonces era el propio Caputo, que al año siguiente fue el presidente del Banco Central.

El 2,8% de inflación de diciembre quedó muy por encima del 2,3% que anticipaba el mercado. El economista Juan Manuel Telechea explicó que si bien la desaceleración anual es fuerte 31% contra 118%, la base de comparación es altísima. De hecho, el año terminó con una inflación mensual mayor que la de diciembre de 2024, cuando había sido 2,7%.

Martín Kalos fue más directo. "Diciembre 2025: 2,8% intermensual, hace ocho meses que se acelera. Interanual 31,5%, hace dos meses que sube levemente. Todo 2025 cerró con un promedio anual de 41,9%. Para 2026 deja un arrastre de 12,9%", resumió.

Ese arrastre condiciona todo lo que viene. Sobre todo porque enero y febrero no suelen ser meses amables para los precios. Menos aún con cambios metodológicos en el horizonte. El Indec publicara el índice de enero con una nueva metodología, basada en la Encuesta Permanente de Hogares 2017 2018.

Las ventas minoristas cayeron 5% en diciembre, pese a las fiestas y el aguinaldo

El arranque del año ya muestra señales. Por estacionalidad, enero empuja fuerte en recreación, cultura, hoteles y restaurantes. En alimentos, los números también vienen cargados. Según el CEPA que dirige Hernán Letcher, en la primera semana de enero, los precios de consumo masivo subieron 2,3%. La carne mayorista se movió entre 1,4% y 1,6%. El pollo trepó 4,9%. Frutas y verduras subieron hasta 7,9%. El dólar acompañó, con un 1,3% en los primeros diez días.

Diciembre 2025: 2,8% intermensual, hace ocho meses que se acelera. Interanual 31,5%, hace dos meses que sube levemente. Todo 2025 cerró con un promedio anual de 41,9%. Para 2026 deja un arrastre de 12,9%.

A eso se suman los regulados. Electricidad y gas con subas promedio del 2,5%, pero con quita progresiva de subsidios para sectores medios y altos. Prepagas subiendo 2,5%. Medicamentos, telecomunicaciones y transporte empujando.

En la región metropolitana, lo colectivos y subte ya ajustaron más de 4%. La VTV sube casi 22% desde mitad de mes. Y en marzo aparece educación, otro clásico. El resultado es claro. Los precios regulados triplican la inflación promedio anual. Tarifas, transporte, salud y educación muerden a la clase media.

Los números confirman la tensión. En diciembre, una familia tipo necesitó más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre. La canasta básica volvió a superar el millón para todos los hogares. La alimentaria subió 4,1% en un solo mes. En todo 2025, la CBA acumuló 31,2% y la total 27,7%.