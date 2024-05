Milei: "La gente va a decidir de alguna manera para no morirse de hambre"

El presidente dijo en EEUU que "la gente no es tan idiota" y que no necesita que alguien intervenga para resolver la "externalidad del consumo".

Javier Milei dijo que no necesita intervenir para que la sociedad no se muera de hambre porque "la gente no es tan idiota" y va a resolver el problema.

"¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre", dijo el presidente durante su discurso en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, en San Francisco, California, Estados Unidos.

"De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque alguien lo va a resolver", dijo Milei.

La semana pasada, Milei había dicho que "si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto". "Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle y eso es falso", dijo a la salida de La Rural de Palermo.