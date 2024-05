Adorni admitió que hay 5 millones de kilos de alimentos sin distribuir y culpó al Gobierno anterior

El vocero presidencial aseguró que no están por vencerse, que se demoró la entrega porque “un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener” y que se entregarán “a la gente que tienen que llegar”.



El portavoz presidencial Manuel Adorni admitió hoy que hay cinco millones de kilos de comida destinados a los comedores que gestionan organizaciones sociales y religiosas sin distribuir en los galpones del exministerio de Desarrollo Humano, actualmente pertenecientes al Ministerio de Capital Humano, pero culpó al gobierno de Alberto Fernández por la demora en la entrega.

Capital Humano dice que el 50% de los comedores registrados eran inexistentes: hubo allanamientos y denuncias de extorsiones. Tras la información publicada ayer por El Destape, en la que se aseguraba que estos alimentos están por vencerse, el vocero sostuvo que “no están por vencerse”.

“Efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, explicó Adorni.

Añadió que los alimentos se van a repartir y “van a llegar a la gente que tiene que llegar”, sin dar mayores precisiones. “Lamentamos enormemente que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos (...) En un país que el Gobierno dejó con el 50% de pobres, es triste que haya ocurrido esta situación”, señaló.

Según la información que pidió El Destape al Gobierno nacional, la gestión del presidente Javier Milei no realizó ninguna compra de alimentos desde diciembre y las organizaciones sociales y religiosas que gestionan comedores y merenderos en todo el país denunciaron que no les entregaron nada hasta el momento.



Según esta misma información, entre los alimentos sin distribuir en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán hay yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos, harinas de trigo y maíz, locro y arroz con carne. También hay arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo.

