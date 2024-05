Contra el ajuste: si el gobierno no para, hay un paro nacional

Un nuevo paro general nacional contra el gobierno, encabezado por la CGT y con adhesión de las dos CTA, se realizará este jueves en la Argentina y será el segundo de este tipo desde la asunción de Javier Milei, en medio de una tirante relación con la gestión libertaria por sus políticas de ajuste para dejar atrás el déficit.

La enorme mayoría de los sindicatos pararán por 24 horas, ya que la medida de fuerza fue convocada por las tres centrales, por lo que se sentirá fuerte durante la jornada en casi todos los sectores laborales, sin transporte ni atención en dependencias públicas y sólo se espera algo de actividad en algunos locales comerciales. Esa misma tónica se espera en Rosario.

Por fuera del sector público, el paro general también tendrá su impacto en el sector privado. La adhesión de bancarios, empleados de comercio y gastronómicos hace que la actividad comercial se vea muy restringida. Los bancos directamente no abrirán sus puertas, en tanto que los negocios, bares y restaurantes, al ser uno de los sectores de mayor informalidad, puede que en algunos casos funcionen con la atención de sus dueños y en otros casos lo hagan con trabajadores que no están sindicalizados por no estar registrados.