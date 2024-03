Afuera Ansés: cierran oficinas de Funes, Puerto San Martín y en el norte de Santa Fe

Solo en la región del Litoral, Santa Fe y Entre Ríos, hubo 50 despidos de contratados y planta permanente. Es el 10% del total de 500 empleados para 40 sedes de atención al público. Algunas oficinas quedaron desmanteladas: "El plan es retirar al Estado de la vida de la gente”. Peligra el Fondo que sostiene las jubilaciones

Decenas de oficinas de la Ansés fueron cerrados por los despidos de Milei. ( @tunykollmann/@RafaColombo84)

El gobierno nacional despidió a más de 1.200 trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), cerca de un 10% del total y por eso algunas de las 400 oficinas de atención al público cerraron sus puertas por falta de personal.

En Santa Fe, los empleados denunciaron el desmantelamiento de las sedes de Ansés por ejemplo en Funes y Puerto General San Martín (había solo tres puestos), en el sur, o de Vera y en Villa Ocampo, en el norte, lo que dejaba sin cobertura a amplias zonas de la provincia.

Con este ataque al organismo público, no quedarían espacios abiertos para hacer trámites (en temas tan sensibles como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, beneficios sociales). Por ejemplo, entre las ciudades de Santa Fe y Reconquista (hay unos 300 kilómetros de distancia hacia el norte).

También en el sur, el recorte obliga a concentrar la atención de pueblos y ciudades en Rosario, con los costos extras de traslado que eso implica (desde Puerto San Martín el transporte sale 2.300 pesos y desde Serodino 5.400, por ejemplo).

Rubén Román, secretario de la Asociación del Personal de los Organismos de la Previsión Social (Apops), contó que los trabajadores dejaron de atender este miércoles a la tarde ante el impacto que generó esta segunda ola de cesantías (se suman a otras 450 en enero).

El dirigente sindical aclaró que “bajan no solo contratos sino que despiden a compañeros de planta permanente, sin ninguna causa y sin respetar la estabilidad del empleado público, porque quieren bajar la prestación y las políticas públicas hacia la ciudadanía”.

En la región del Litoral, en las provincias Santa Fe y Entre Ríos, “registramos unos 50 despidos de una planta pequeña, porque no tenemos casi ingresos a la planta desde 2010”.

“De solo 500 trabajadores para toda Santa Fe y Entre Ríos, las dos provincias que tienen casi 40 oficinas, hemos tenido despidos del 10% hasta el momento”, siguió Román.

El vocero de Apops señaló que cesaron contratos que terminaban el 31 de marzo pero también otros que tenían fecha hasta diciembre e incluso personal de planta permanente: “Gente con diez años de antigüedad que no tiene nada que ver con el gobierno anterior y el anterior. De los 50 echados en el Litoral, unos 20 son de planta”.

Dos casos en Rosario

Desde la Ansés de calle Rioja aclararon que "no echaron ñoquis, sino trabajadores" y compartieron un video con el testimonio de dos de los afectados.

Juan Puccio trabaja desde 2015 en el organismo y fue despedido sin motivo: “Soy planta permanente, trabajo hace 9 años, soy trabajador de primera línea, trabajo todos los días de mi vida desde las 7.30 de la mañana para atender los casos más vulnerables que tiene nuestra sociedad como discapacidades, desempleados, madres solteras, jubilados y todo tipo de beneficiarios”.

Andrea Belén Gómez ingresó en julio de 2021 y también fue echada: “Trabajo en primera línea, atendiendo trámites de embarazos, desempleo, asignaciones, jubilados. También me encontré despedida a partir del viernes, después de atender como todos los días me encuentro que no puedo ingresar más al sistema, y hasta el día de hoy no recibí ningún telegrama”.

“Cerraron las oficinas de Puerto General San Martín y Funes. Pérez es muy probable, no sé San Lorenzo, San Javier, San Justo, que son oficinas que se fueron abriendo para dar más cercanía y llegada a la comunidad. Entre Rosario y Santo Tomé, lo único que tenías era San Lorenzo y PGSM para atender a esa gran cantidad de población”, agregó.

“Y –continuó– entre Santa Fe y Reconquista no quedaría nada. Hay gente que tendría que trasladarse 150 kilómetros para hacer un trámite, lo cual es una locura. El plan es ir retirando al Estado de la vida de la gente”.

Román aclaró que la crisis del organismo es a nivel nacional. “Son unos 1.200 telegramas que enviaron desde el viernes pasado. En provincia de Buenos Aires hay 53 oficinas que no atienden desde el viernes. Con el discurso de que somos ñoquis o la casta, sólo están cercenando derechos y beneficios para el pueblo”, dijo.

Detrás de eso, expresó el dirigente, “quieren ir hacia la privatización y la vuelta de las AFJP o como se llamen; la realidad es que el intento es hacer desaparecer la Ansés”.

Sobre la supuesta sobrepoblación de las oficinas, aclaró que “ha fallecido gente y se ha jubilado otra y no tomaron a nadie en estos años, esas son las sillas vacías que ve le gente en las oficinas”. Y comparó: el municipio de Rosario tiene 12 mil empleados en planta y la Ansés contaba, hasta ahora con 13 mil en todo el país (en total), y ahora van a quedar menos de 10 mil.

Por último, advirtió que el gobierno busca apropiarse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), una caja de 72 mil millones de dólares que sostiene el sistema, y que buscarían rematarlo como garantía de nueva deuda o pagarle al FMI.

“Esto no es solamente contra los trabajadores de la Ansés, si todo el pueblo argentino no toma conciencia, el día de que desaparezca el Fondo se termina el fondo previsional para todos, es decir las jubilaciones”, afirmó.