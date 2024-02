“Vendedora de tortas por Instagram”: Macri fulminó a Karina Milei por frenar la fusión PRO-LLA

Mauricio Macri está furioso con Karina Milei porque frenó el desembarco del PRO en el gobierno nacional y le advirtió a su equipo que no piensa aceptar que le “imponga condiciones”, según publicó el portal digital La Política Online.

El ex presidente sabe que fue Karina quien puso en stand by la fusión del PRO con La Libertad Avanza y por eso las negociaciones se estancaron, al punto que Javier Milei dijo ayer que “eso va a fluir solo”.

Como contó LPO, la hermana del presidente fue quien le marcó un límite a las negociaciones cuando planteó que Milei no podía “entregar” ni a Martín Menem ni a ninguno de sus ministros para darle lugares al PRO.

En cambio, ofrecieron armar un interbloque en Diputados para que presida Cristian Ritondo, a quien Macri quería para presidir la Cámara. Pero Karina no piensa relegar a Menem, con quien tiene una relación muy cercana al punto que el fin de semana lo acompañó a ver tenis y a lo de Mirtha Legrand.

Percatado de que el acuerdo está totalmente trabado por las maniobras de Karina, Macri reunió en las últimas horas a su equipo y fue lapidario con la hermana del presidente.

“No me voy a dejar que me imponga condiciones una vendedora de tortas por Instagram”, la fulminó Macri, que suele ser despectivo con Karina y también la llama “la tarotista”.

El ex presidente ya había apuntado contra Santiago Caputo, que tiene una alianza interna con Karina para resistir el take over del PRO. Macri mandó a golpear sobre los negocios turbios del asesor presidencial, en un intento de debilitar ese polo de poder. Al mismo tiempo fortalece su alianza con Victoria Villarruel, que se mostró con gobernadores y les sugirió que dialoguen con el ex mandatario para ponerle límites a Milei.

Los intentos de Macri por ahora chocan con el propio Milei que este lunes en una entrevista en La Nación + volvió a defender a Martín Menem y a Guillermo Francos, dos de los apuntados por el ex Boca. Pero además Milei le apuntó al entorno de Macri: ” Creo que es alguien que sinceramente quiere una Argentina mejor, pero no se rodeó de la gente correcta”.