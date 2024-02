Ley Ómnibus: tras la caída en Diputados "La traición se paga cara y "van a saber lo que es un verdadero ajuste"

Ley Ómnibus: tras la caída de la sesión en Diputados, el gobierno sale a la caza de los gobernadores

El Presidente, funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza se mostraron furiosos en redes sociales y trataron de "traidores" a los mandatarios provinciales alineados con Juntos por el Cambio.



Este martes, el gobierno de Javier Milei tuvo su primera derrota en el Congreso: luego de que no se aprobaran la totalidad de las "facultades delegadas", el tratamiento de la Ley Ómnibus en Diputados pasó nuevamente a comisiones, quedando la aprobación general en foja cero. Tras conocerse la noticia, los principales dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) comenzaron a acusar a los gobernadores de "traidores".

Los primeros que saltaron hacia los mandatarios provinciales, sobre todo a los alineados con Juntos por el Cambio, fueron los dirigentes de LLA a través de X, quienes dijeron que los gobernadores "extorsionan al pueblo" y aseguraron que la traición "se paga cara".

"La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión", lanzaron desde el espacio ultraderechista.

Luego, le siguió un comunicado de la Oficina del Presidente, en el que se precisó que las autoridades de las provincias "le dieron la espalda a los argentinos para proteger sus intereses". Además, la "oficina" los tildó de "traidores".

Milei: "La casta contra el pueblo"

Minutos más tarde del comunicado oficial, desde tierras israelíes, el presidente Milei se mostró furioso, al apuntar a "la casta contra el pueblo" y adelantó con tono amenazante: "vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país".

"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país", escribió el ultraderechista en X.

Y cerró: "Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país".

Desde "votos que no se cumplieron" a "van a saber lo que es un verdadero ajuste"

Otro funcionario que manifestó su disconformidad fue el ministro de Interior, Guillermo Francos, que en su intento de justificar el pedido del diputado Oscar Zago de levantar la sesión, argumentó que "se rechazaron las facultades delegadas más importantes, que permitían desregular la economía". Por ende, "no tenía sentido avanzar en el tratamiento de la Ley Bases", según el propio Francos.

"Decidimos enviar el proyecto a Comisiones nuevamente, porque vimos la falta de voluntad de los bloques de acompañar las reformas propuestas por el presidente. ⁠Hubo compromisos de votos que no se cumplieron en la práctica. Quienes apoyaron en general el proyecto no mantuvieron su voto durante el tratamiento en particular", completó.

En tanto, el diputado bonaerense Agustín Romo también manifestó su decepcion y dio un paso más, al anticipar que ahora se viene "un verdadero ajuste".

"Los gobernadores incumplieron el acuerdo con el gobierno. Quieren voltearlo porque no están dispuestos a perder sus privilegios y ajustar a la política. Ahora van a ver lo que es un verdadero ajuste", vaticinó.

Qué pasa con una ley cuando regresa a comisión

El artículo 155 de la Cámara de Diputados establece que cuando un proyecto, tras ser sancionado en general o en general y parcialmente en particular, y vuelve a Comisión, al ser considerado nuevamente por la Cámara, se lo someterá al trámite ordinario, tal como si nunca hubiese recibido sanción alguna.

Es decir, se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con al mencionado arítculo del Reglamento de la Cámara baja.

Informe: P/12