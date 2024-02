Ley ómnibus: en qué consiste la votación en particular que seguirá en Diputados

La norma fue aprobada en general este viernes por 144 votos a favor y 109 en contra. Ahora, los legisladores deberán sesionar una vez más ante de que el proyecto gire al Senado.



La ley ómnibus obtuvo media sanción en general en la Cámara de Diputados gracias los votos de las bancadas del PRO, de la UCR, de Hacemos Coalición Federal y de Innovación Federal. De esa manera, el Gobierno está un paso más cerca de su promulgación pero, en lo que respecta a la labor de la Cámara baja todavía queda pendiente votación en particular de los artículos.



Tras la aprobación, Manuel Adorni, portavoz presidencial, hizo una publicación en la red social X (antes Twitter), donde celebró la decisión de los diputados. En ella agradeció especialmente la "colaboración de los señores diputados y jefes de sus respectivos bloques, Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo", quienes, según remarcó, "a pesar de nuestras diferencias, han contribuido para que la ley avance".



Ley ómnibus: en qué consiste la votación en particular

La votación en particular, que comenzará el próximo martes, consiste en el tratamiento de la iniciativa artículo por artículo. Se trata de una instancia donde, con el proyecto ya aprobado, cada fuerza podrá manifestar su disconformidad con apartados específicos de la ley, que podrían ser suprimidos o modificados en la previa del debate en la cámara alta.

Los integrantes de los tres bloques de oposición acuerdista que garantizaron la aprobación tienen libertad de acción para discutir cada artículo: las voluntades de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal se regirán a partir de ahora por convicciones o demandas provinciales, ya no por vocación de gobernabilidad.

La postura de los bloques dialoguistas le permitió al Presidente aprobar su ambicioso proyecto, pero, ahora, argumentarán que sus esfuerzos en la negociación mejoraron el texto de la ley, que aún no está escrita: su redacción tendrá origen en reuniones este fin de semana y continuará en cuartos intermedios desde la próxima sesión.

Ley ómnibus: en qué instancia podría llegar al Senado

Al aprobarse los artículos en particular, el proyecto con media sanción deberá pasar al Senado que, ocuparía el rol de cámara revisora. En dicha instancia, puede aprobar, rechazar o devolver con sus correcciones.

De ocurrir esta última situación, si existe alguna modificación y Diputados la acepta, el texto se sancionará aprobado en la cámara revisora, en este caso el Senado. Pero si Diputados insiste con la redacción originaria, necesitará alcanzar la misma mayoría de 144 votos o una superior que la del Senado para que se sancione el texto que aprobaron el pasado viernes.