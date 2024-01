Retenciones a la industria: Santa Fe podría perder ingresos por unos U$S 4.100 millones

Por Gabriel Rossini

De aplicarse la alícuota del 15% propuesta por el gobierno nacional este año podrían caer un 20% las exportaciones de MOA y un 50% las MOI por pérdida de rentabilidad. Aval a la decisión del gobernador Pullaro de rechazar su implementación.



Las exportaciones de productos industriales de la provincia de Santa Fe (Manufacturas de Origen Agropecuario y Manufacturas de Origen Industrial) podrían reducirse este año más de U$S 4.100 millones y el Tesoro Nacional dejar de ingresar más de U$S 93 millones adicionales en caso de que el Congreso Nacional apruebe la aplicación del 15% de retenciones a las ventas al exterior de los productos de las economías regionales propuestos en la ley ómnibus.

Las previsiones están contenidas en un documento que elaboró la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) que le acercó a las autoridades del gobierno provincial que fue elaborado tomando como referencia las exportaciones de productos con origen en la provincia de Santa Fe en 2022 ya que los de 2023 están influidos por la devastadora sequía que afectó la actividad económica de manera inusual.

Pullaro no acompañará el aumento de retenciones: "A Santa Fe la perjudica seriamente"De acuerdo con el trabajo, las MOA y las MOI sumaron en 2022 exportaciones por U$S 16.260,4 millones y pagaron retenciones (24,4% promedio en el rubro de las MOA y 3,7% en el caso de las MOI) por U$S 3.384,7 millones de dólares (U$S 3.279,5 millones y U$S 105,2 millones respectivamente).

Pero si estos valores de exportación de 2022 hubiesen pagado las alícuotas de retenciones propuestas por el gobierno nacional que está tratando el Congreso, las MOA habrían pagado retenciones por U$S 3.847,6 millones y las MOI por U$S 321,3 millones, esto es U$S 889,4 millones más, que habrían dejado de ingresar a la provincia e ido a parar al Tesoro Nacional, afectando los ingresos de los productores locales en particular y a los santafesinos en general porque no son coparticipables.

¿Qué pasaría si se aprueba el esquema de retenciones propuesto por el gobierno nacional? El informe plantea un escenario que considera como el más probable, con una reducción de las exportaciones del 20% en el caso de las MOA y del 50% en el de las MOI fundamentalmente por la perdida de rentabilidad. Las exportaciones industriales tienen una rentabilidad que ronda el 5 % por lo que un 15 % de retenciones los deja fuera de competencia con la consiguiente pérdida de mercados que se hace muy difícil recuperar.

Pero además significarían menos ingresos para el Tesoro Nacional que con el esquema impositivo de 2022, que es el único objetivo de esta medida, ya que en el escenario de caída estimado por Fisfe este año por MOA se exportarían U$S 10,733,8 millones (U$S 13.417,3 millones en 2022) y por MOI U$S 1.421,6 millones (U$S 2.843,1 millones en 2022), que sumarían un pago de retenciones de U$S 3.291,3 millones, es decir U$S 93,4 millones de dólares menos que en 2022.

Este fin de semana, la Federación Industrial de Santa Fe sacó un extenso documento donde fija su posición sobre los temas vinculados a la producción contenidas tanto en el decreto 70/23 "Bases para la reconstrucción de la economía argentina" como en el proyecto de Ley Ómnibus que está siendo tratada en la Cámara de Diputados de la Nación y que esta semana podría ser tratada en el recinto.

Santa Fe suma respaldo en contra de las retenciones Allí una vez más manifiestan su comprensión por "la necesidad de medidas de emergencia asociadas con la situación macroeconómica y fiscal" pero enfatizan que el incremento de la retenciones del 3,7% promedio al 15% a las exportaciones de productos industrializados "representa un sesgo anti exportador" que se agravan con otras modificaciones propuestas como "el aumento del impuesto PAÍS del 7,5% al 17,5% sobre los insumos importados" que afectaría las productividad de las empresas y piden reformular estas iniciativa por los "serios impactos" que pueden resultar "en una reducción definitiva de producción, empleo y exportaciones".

Desalentar las exportaciones con estas medidas es una de las causas, no la única pero quizás la más importante, por las cuales la economía argentina no puede salir de los cíclicos cuellos de botella que generan las restricciones externas y debería estar en el centro de las políticas productivas de cualquier gobierno que tenga las intenciones da darle al país una salida por el lado de la producción y el empleo.

También este fin de semana el Director de Economía de Fundar, Gudio Zack, escribió un hilo en su cuenta de twitter donde adelanta algunos datos del próximo informe que publicará la organización sobre exportaciones y políticas tributarias que pone en contexto el mal desempeño que viene mostrando el país en el tema exportaciones: en primer término indica que están estancadas ya que en 2022 el país exportó la misma cantidad que en 2006 y también se redujo la cantidad de empresas exportadoras que pasaron de ser casi 14.500 en 2007 a menos de 9.500 en la actualidad.

