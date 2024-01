Paro del 24: Patricia Bullrich, "Los que no van a poder caminar por la calle son ellos"

La ministra de Seguridad aseguró que reciben "mil llamadas por día de gente que denuncia extorsiones relacionadas al paro".

El 24 de enero se realizará un paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezada por Héctor Daer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le respondió al dirigente y reveló que el 134 que habilitó recibe "mil llamadas por día de gente que denuncia extorsiones".

La dirigente de JxC, aseguró este domingo que la línea que habilitó recientemente está "teniendo mil llamadas por día de gente que denuncia un montón de extorsiones y aprietes para sumarse al paro".

"NO VAN A PODER CAMINAR POR LAS CALLES"Dijo que en la marcha del 24 habrá muchos radicales y también instó a que la oposición "debe reconfigurarse". Ratificó el paro.

Bullrich puntualizó en las palabras de Daer, que el pasado sábado declaró que "los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si se cierra el Banco Central", y le respondió contundentemente. "Los que no van a poder caminar por la calle el miércoles y todas las veces son los que intenten destruir el país", sostuvo.

"El miércoles vamos a hacer todo lo posible para que los argentinos que quieran trabajar no se sientan amedrentados por aquellos que hacen estas declaraciones", agregó.

Asimismo, Bullrich inquirió luego: "¿Cómo puede el líder de la CGT salir a comer a un lugar y caminar por la calle si a un mes y medio del comienzo de un Gobierno hay un paro?".

Luego, la ex candidata presidencial enfatizó en la voluntad popular reflejada en los comicios. "La gente votó un país con un capitalismo con reglas, competencia y armas que le permitan a las empresas contratar personas", sostuvo.

Respecto a las medidas del gobierno, Bullrich remarcó que "vamos a luchar por estos cambios, que son los que van a sacar a la Argentina adelante", y resaltó que en la ampliamente criticada Ley Ómnibus "hay muchas medidas a favor de la gente, no de las corporaciones".