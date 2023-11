Sergio Massa salió a reconocer el triunfo de su rival por La Libertad Avanza, Javier Milei

Antes de que se difundan los datos oficiales, Sergio Massa salió este domingo a reconocer el triunfo de su rival por La Libertad Avanza, Javier Milei, en la segunda vuelta por la Presidencia y reveló que inició gestiones para garantizar el proceso de transición. “Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Milei para felicitarlo porque es el Presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, resaltó Massa al hablar, pasadas las 20.

El también ministro de Economía de la Nación advirtió en su breve discurso que “desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitir garantías sobre el funcionamiento político social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo y esperamos que así lo haga”.

“Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión, enojo en esta noche. Quiero decirles de lo personal que traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña, que lo hice convencido porque amo profundamente a la Argentina. Amo a la Argentina casi de la misma manera y con la misma intensidad con la que amo a mis hijos. Y quiero agradecerle a mi familia, a mis viejos, a mis hijos, a Malena, por tanta compañía, tanto apoyo a lo largo de estos meses”, agregó.

Seguido, Massa anunció: “Quiero contarles desde lo personal que hoy termino una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo, como valores centrales de la Argentina”.

“Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión: la Argentina tiene un sistema transparente que respeta los resultados”, indicó Massa para celebrar que en el balotaje que se llevó adelante no hubo episodios de fraude gracias a los operativos de fiscalización de todas las partes involucradas.