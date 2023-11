Sergio Massa y Javier Milei: enorme expectativa por el tercer debate presidencial

Este domingo 12 de noviembre es el tercer debate presidencial 2023 entre los candidatos Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza, una semana antes del balotaje que definirá quién será el nuevo presidente a partir del 10 de diciembre. El intercambio de ideas, de carácter obligatorio por ley, se desarrollará a las 21 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y podrá verse en vivo por TV y online.

Quiénes son los 4 periodistas que moderarán el debate presidencial previo al balotaje

Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE), anticiparon que los postulantes no podrán leer apuntes ni disponer de "ayuda memoria" en sus respectivos atriles, pero sí tendrán la posibilidad de moverse cuando hagan uso de la palabra y habrá mayor intercambio entre ambos.

Según las reglas acordadas, los candidatos contarán con un minuto inicial de presentación y dos minutos finales para brindar sus conclusiones al cierre del debate, que se estipula durará 1 hora y 50 minutos.

¿Cómo ver el tercer debate presidencial 2023?

El debate va a transmitirse en vivo este domingo 12 de noviembre desde las 21, en todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina (RTA S.E.), como la Televisión Pública y Radio Nacional.

Además, la señal va a ser puesta a disposición de forma gratuita para todos los otros medios públicos y privados que deseen transmitir en simultáneo las alternativas.

El debate será nuevamente en la Facultad de Derecho de la UBA.

Sobre los términos y condiciones de la transmisión, la organización establece que "el medio acepta emitir la transmisión de las imágenes y sonidos integralmente, comprometiéndose a no modificarlos ni yuxtaponer imágenes o sonidos a los transmitidos originalmente por DEBATE 2023/RTA SE ni a incluir ningún tipo de metadata adicional salvo subtitulado visible u oculto reflejando taxativamente lo que se dice y sucede en la transmisión".

Asimismo "queda excluido todo tipo de sobreimpresiones y zócalos, publicidad oculta o publicidad no tradicional, anuncios o comentarios durante el DEBATE 2023. Respecto a la tanda publicitaria no se permite publicidad electoral ni anuncios públicos de los actos de Gobierno, como así tampoco intervenciones o comentarios políticos que interfieran entre el DEBATE 2023 y la audiencia".

Los 6 ejes temáticos que debatirán Massa y Milei

Economía

Relaciones de Argentina con el mundo

Educación y Salud

Producción y Trabajo

Seguridad

Derechos Humanos y Convivencia Democrática

El formato del debate del balotaje

El debate comenzará con un minuto de presentación por parte de cada candidato.

Después, seguirá un bloque de 12 minutos en el que se abordarán seis ejes temáticos en dos bloques de tres cada uno. Cuando un candidato termine de hablar, el otro podrá interrumpirlo y tomar la palabra para replicarlo. No podrán tener apuntes pero sí tomar notas.

En el último bloque los aspirantes a la Presidencia tendrán dos minutos para finalizar.

Como adelantó Página|12, la dinámica del tercer debate de este año electoral será diferente a la de los dos primeros. En primer lugar, habrá atriles, pero los candidatos se podrán mover. Expondrán el tema que les toca durante dos minutos, pero luego habrá casi ocho minutos para la confrontación y el debate. Se espera que haya más réplica y confrontación.

No se podrá leer en el debate

Después de que Javier Milei hiciera un pedido, la Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que los candidatos presidenciales no podrán tener papeles en sus puestos del debate, y no podrán leer ni exhibir gráficos durante las exposiciones, como sí se permitió en debates anteriores.

La CNE consideró que un candidato presidencial debe estar en condiciones de explicar por sí mismo, sin machetes y sin exhibir cuadros o gráficos. Así, le dieron la razón al equipo de Massa y desestimaron la posición del team Milei que había pedido poder anotar y leer.

Quiénes son los cuatro periodistas moderadores del debate

El 20 de septiembre pasado se realizó el sorteo de los periodistas encargados de moderar en los debates presidenciales. De ese evento participaron integrantes de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), que se encarga de la producción y realización del intercambio de ideas, y de la Televisión Pública, responsable de las transmisiones.

Para este tercer debate, los elegidos fueron Luciana Geuna (Canal 13), Pablo Vigna (TV Pública), Érica Fontana (Telefe) y Antonio Laje (América).

Para respetar la paridad de género, cada debate debe estar moderado por 2 duplas de periodistas, integradas obligatoriamente por un varón y una mujer. Según el reglamento, el rol de moderador "es esencial para mantener un clima cordial en el programa y para encargarse de que las y los candidatos reciban tiempos iguales en la exposición de sus ideas y argumentos".