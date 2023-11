El temporal pegó fuerte en el predio de Colectividades: volaron carpas, gazebos y chapas

Las lluvias y las fuertes ráfagas de viento que se registraron en las últimas horas en Rosario generaron daños en varias zonas de la ciudad, complicando incluso el armado de la Fiesta de las Colectividades, que están proyectadas que comiencen el próximo viernes en el Parque Nacional a la Bandera.

En el predio donde todas las comunidades están abocadas a montar sus stands, la principal perjudicada por el temporal fue la carpa de la comunidad africana, aunque también hubo otras que sufrieron daños de consideración como en el caso de la colectividad iraní, entre otras.

Las ráfagas de hasta 80 kilómetros horarios también derribaron varios chapones que integran el vallado perimetral.

Lydia Del Grosso, presidenta de Asociación de Colectividades, valoró que al menos el temporal se abatió en días previos y no durante el desarrollo de la Fiesta, como sí ocurrió otros años. “Volaron algunos gazebos también, no estaban bien sujetos, pero no fue grave, nos da tiempo a recomponernos”, remarcó en diálogo con LT8.

La carpa de África fue la más damnificada por el temporal que azotó a Rosario durante la madrugada de este lunes, pero hay otras que también deberán trabajar para recuperar las estructuras o arreglar las lonas. Otro de las colectividades que tendrá que trabajar arduamente para llegar al inicio de la fiesta será la de Navarra, que también sufrió roturas por el viento.